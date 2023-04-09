Müzikte sınırları, tarzları, kuralları dışlayarak, kendini sadece “özgür bir müzisyen” olarak tanımlayan, hem yorumcu hem de söz yazarı olarak karşımıza çıkan Cem Adrian, 15 Nisan akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Müziğe başladığı ilk günden bu yana çok renkli sesi, çok renkli müziği ile yorumcu, besteci ve söz yazarı olarak müziğin çeşitli dallarında farklı tarzda eserlere imza atan Cem Adrian, 15 Nisan Cumartesi saat 21:00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşacak. Cem Adrian, geçtiğimiz sene çıkardığı ‘’Gökyüzümün Yıldızları’’ albümüyle birlikte toplamda çıkardığı 13 stüdyo albümünün yanında tekliler ve yaptığı düetlerle müzikal üretimlerine ara vermeden devam ediyor. Müzik endüstrisinin kuralları dışına çıkarak kendi çizgileriyle oluşturduğu şarkıları ve sahne performansıyla unutulmayacak bir konsere imza atacak olan Cem Adrian’ın 15 Nisan Zorlu PSM konserinin biletleri passo.com.tr’de satışta!

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi