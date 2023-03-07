İstanbul adını müziğin evrensel tınıları ile buluşturan dörtlü, dinleyiciye umut veren klasik müzik eserlerini seslendirecek.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, klasik müziğin güncel yorumcularını ağırladığı Pera Klasikleri konser serisine Çellistanbul ile devam ediyor. Müzenin Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndan bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturan Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisinin yer aldığı salonda, 11 Mart Cumartesi akşamı gerçekleşecek "Umut" başlıklı konser, dinleyicileri tarihi ve büyülü müze atmosferinde müzikal bir yolculuğa çıkaracak.

İnsan sesine en yakın enstrüman olan çelloyu müzikseverlerle buluşturmak amacıyla 2002’de kurulan Çellistanbul Viyolonsel Kuartet, her biri viyolonseldeki başarılı yorumları ile adından söz ettiren Melih Kara, Murat Berk, Julya Krepak ve Yusuf Çelik’ten oluşuyor. Farklı ülkelerde konserler veren Çellistanbul, Türkiye’den ve dünyadan çellistlerin yer aldığı özel projelere de imza atıyor. Çellistanbul’un bugüne dek aynı sahneyi paylaştığı ünlü müzisyenler ve topluluklar arasında Xavier Phillips, Mischa Maisky, Berlin Filarmoni Çellistleri, Atina Senfoni Orkestrası Çellistleri bulunuyor.

Müzikseverler, 11 Şubat 2023 tarihli, ertelenen “Çellistanbul ile Müzik Aşkı” konser biletlerini bu etkinlikte kullanabilir.

Konser biletleri Biletix’ten veya konser günü Pera Müzesi resepsiyonundan alınabilir. Pera Müzesi Dostları'na %50 indirim uygulanmaktadır. Yerler sınırlı ve numarasızdır. Etkinlik 7 yaş ve üzeri misafirlerin katılımına uygundur. 7-12 yaş arasındaki dinleyiciler konsere bir yetişkinle beraber katılabilir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ