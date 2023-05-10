Gaziantep’te bir AVM önünde ayrı ayrı stand açarak seçim çalışmaları yürüten AK Parti ve CHP'li gençler arasında kavga çıktı. Yaralıların olduğu olay sonrası CHP Şehitkamil Belediye Meclis Üyesi Ersin Atar gözaltına alındı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, 'Bazı CHP mensuplarının dün gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı lanetliyoruz. Siyasetin özgürce yapılabilmesi için siyasete ve siyasetçiye dönük her türlü şiddetin mahkum edilmesi zorunludur. Türkiye güvenli bir ülkedir ve seçimler güven içinde yapılacaktır. Hiçbir provokasyon odağı Türkiye’nin demokrasi tecrübesine zarar veremez. Gaziantep teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.' ifadelerini kullandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Bulvarı'nda bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. AK Parti ve CHP'nin seçim stantlarının bulunduğu bölgede partili iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tekme, yumruk ve taşların kullanıldığı kavgada 4 kişi hafif yaralandı.

Kavganın büyümesi üzerine CHP Şehitkamil Belediye Meclis Üyesi Ersin Atar havaya ateş açtı. Kavgayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri yaralanan 4 kişiyi hastaneye götürdü. Hastanenin acil servisine kaldırılan 4 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Havaya ateş açan Ersin Atar’ın ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

CHP’DEN SAĞDUYU ÇAĞRISI

CHP Gaziantep İl Başkanı Neşet Uçar ise sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaparak, gençlik teşkilatında görevli bazı partililerin yaralı olduğunu ve tedavi altına alındığını söyledi. Uçar, "Daha önce Balıklı Meydanında 3 kez saldırmışlar ancak bizim gençlerimizin sakinliği nedeniyle olaylar büyümemişti. Son olarak yaşanan bu olaylarda yaralanan gençlerimize acil şifalar diliyor, tüm Gaziantep kamuoyunu sağduyuya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.