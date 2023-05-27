AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 27 Mayıs 1960 darbesine ilişkin, "Bu zihniyeti savunanlar, millet iradesini gasp ederek bu ülkeye büyük zararlar verdiler. Kendini milletin üstünde gören bu zihniyetle mücadele etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, darbenin Türkiye'de millet iradesine karşı bütün kötülüklerin kapısını açtığını belirtti.

Darbeden sonra, kötülüklerin Yassıada zihniyetiyle sistematik olarak devam ettirildiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Bu zihniyeti savunanlar, millet iradesini gasp ederek bu ülkeye büyük zararlar verdiler. Kendini milletin üstünde gören bu zihniyetle mücadele etmeye devam ediyoruz. Şehit Başbakanımız Adnan Menderes ile bakanlarımız Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyoruz." (AA)