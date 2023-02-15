Eleman.net’ten depremzede istihdam platformu ve seferberliği

Bunlar da ilginizi çekebilir

"Yağma söz konusu olduğunda vatandaşlarımızdan istirhamımız, hiç kimse kendisi müdahale etmesin, muhakkak suretle güvenlik güçlerimize haber versinler." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, "10'ar bin liralık yardım hesaplara yatırılmaya başlandı. Direkt hesaba, hesabı olmayanlara nüfus cüzdanı üzerinden açılarak aktarılıyor.

MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Elazığ, depremden etkilenmesi bakımından 11'inci il olarak afet bölgesi olarak değerlendirilecektir." dedi.