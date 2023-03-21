Fatih Altaylı'nın sunduğu programda eğlenceli anlar yaşandı. Programa katılım Prof. Dr. Celal Şengör'ün Amerikalı astronom ve astrobiyolog Carl Sagan'dan bahsederken kullandığı ifade sosyal medyada gündem oldu.

Emrah Safa Gürkan, dünyaca ünlü Amerikalı astronom ve astrobiyolog Carl Sagan için "Carl Sagan'ın adından başka bir şey bilmiyorum" yorumunu yaptı.

Radyoda Sagan'ı da eleştiren Celal Şengör, Gürkan'a dönerek "Şimdi Carl Sagan'a ihanet ediyorsun. Sen tarihçisin" diyen Tarihçi Gürkan, Sengor'un yayında söylediklerine kahkahalarla güldü.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi