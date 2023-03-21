Fatih Altaylı'nın sunduğu programda eğlenceli anlar yaşandı. Programa katılım Prof. Dr. Celal Şengör'ün Amerikalı astronom ve astrobiyolog Carl Sagan'dan bahsederken kullandığı ifade sosyal medyada gündem oldu.

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Emrah Safa Gürkan, dünyaca ünlü Amerikalı astronom ve astrobiyolog Carl Sagan için "Carl Sagan'ın adından başka bir şey bilmiyorum" yorumunu yaptı.

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Radyoda Sagan'ı da eleştiren Celal Şengör, Gürkan'a dönerek "Şimdi Carl Sagan'a ihanet ediyorsun. Sen tarihçisin" diyen Tarihçi Gürkan, Sengor'un yayında söylediklerine kahkahalarla güldü. 

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi