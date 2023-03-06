Ali Mehmet Celâl Şengör, 24 Mart 1955 doğumlu, Türk akademisyen ve jeologdur. Şengör, ABD Ulusal Bilimler Akademisi, Amerikan Felsefe Topluluğu ve Rus Bilimler Akademisi üyesidir. Mehmet Fuat Köprülü’den sonra Rus Bilimler Akademisine seçilmiş ikinci Türk profesördür.

1990 yılında Academia Europaea’ya kabul edilen Şengör, aynı yıl Avusturya Jeoloji Servisi muhabir üyesi, 1991 yılında ise Avusturya Jeoloji Derneği şeref üyesi oldu. Yine 1991 yılında Kültür Bakanlığı’nın Bilgi Çağı Ödülünü kazandı. 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalı’nda profesörlüğe yükseldi.

67 yaşındaki Şengör, 23 Mart 2022 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesinde son dersini vererek 24 Mart 2022 tarihinde emekliye ayrılmıştır.

Prof. Dr. Celal Şengör, 23 Mayıs 2022’de katıldığı bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen aşağılama” suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında “şüpheli” olarak ifadeye çağrıldı.

twitter