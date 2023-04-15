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Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, yazılı açıklamasında, "Şanlı Türk bayrağımızı sahaya almadılar ama ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin kahraman yıldızları, formalarındaki Türk bayrağıyla göğsümüzü kabarttı. Sizlerle gurur duruyorum kızlar." ifadelerini kullandı.

Araya girerek bayrağı alan oyuncu Sinem Ataş, görevlilerin müdahalesiyle karşılaştı. Bir görevlinin bayrağı Sinem'in elinden alması üzerine takım arkadaşları, formalarındaki ay yıldız logosunu öperek duruma tepki gösterdi.

Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen organizasyonun yarı finalinde ZVVZ USK Prag ile karşılaşan Mersin ekibi, karşılaşmadan 78-58 galip ayrılarak 16 Nisan Pazar günü oynanacak finalde Fenerbahçe Alagöz Holding'in rakibi oldu. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin oyuncuları, maçın ardından tribündeki taraftarının önünde sevinç yaşadı. Bu sırada görevliler, oyunculara Türk bayrağı uzatmaya çalışan taraftarlara engel olmaya çalıştı.