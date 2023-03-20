Cumhur ittifakının küçük ortaklarından Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, selin vurduğu ve birçok yurttaşın hayatını kaybettiği Şanlıurfa’da sokakları çekpasla temizlemeye çalışırken çektiği videoyu Twitter’dan paylaştı. Destici’nin bu hareketi Twitter aleminin diline düştü.

Destici, dün Şanlıurfa’da çektiği bu videoyu Twitter’dan, “Devlet millet el ele yaralarımızı beraber saracağız” notuyla paylaştı. Beraberindeki askerle sokağı çekpas kullanarak temizleyeme çalışan ve çamurlu sokakları gezerken kendisinin giydiği sarı çizmlerle yanındaki ayağı çıplak bir çocuğun başını okşayan Destici’ye Twitter’dan tepkiler yükseldi. “Reklam hareket bunlar” diyenlerin işte tepkilerinden bazıları: