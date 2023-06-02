Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/146 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, imar, kaydındaki şerhlere, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/146 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZ:İstanbul İl, Çekmeköy İlçe, Çekmeköy Mahalle 332 Ada, 8 Parsel, 2.Bodrum kat, 2 Nolu B. Bölüm Dairenin tamamı satılacaktır. ANA TAŞINMAZ:Onaylı mimari projesine göre;(2Bodrum+Zemin+3 Normal Kat+ Çatı Kat)2. Bodrum katında; 2 adet daire, sığınak, binaya ait depo, 1.bodrum katında; 3 adet daire, zemin katında; 2 adet daire ve bina girişi, diğer normal katların her birinde 3 adet bb. Olmak üzere toplam 16 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır. Asansör bulunmakta olup çalışmaktadır.Açık otopark mevcuttur.BAĞIMSIZ BÖLÜM ÖZELLİKLERİ : Daire nitelikli olup binanın 2.bodrum katında yer almaktadır. Projesinde bina girişine göre sol tarafta olup, güney ve doğu yönüne açık cephelidir.Projesinde; salon, mutfak, 1 oda, banyo, antre+koridor bölümlü olup toplam brüt 60 m2 alana sahiptir.Projesi ile yerindeki konumu uyumludur.Keşif gününde dairede kimse bulunmadığından iç alanı tespit edilememiş olup projesi üzerinden değerlendirilmiştir.Dışarıdan yapılan gözlemde pencereler PVC doğrama, daire kapısı çeliktir.Isıtma sistemi doğalgaz kombi sistemidir.

Adresi : Merkez Mahallesi, Göze Sokak, Metinkale Apartmanı, Bina No: 9, D: 2,Uavt: 1301588727 Çekmeköy / İSTANBUL

Ana taşınmaz Yüzölçümü : 470,87 m2

Arsa Payı : 63/1647

Kıymeti : 1.250.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2023 - 12:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2023 - 12:25 2.Artırma İcradan satılık Fiat Fıorıno Başlangıç Tarih ve Saati : 22/08/2023 - 12:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 12:25

29/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

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