Diablo IV ekibinin senelerin birikimini deneyimlediğimiz bir gün yaşıyoruz," diyen Diablo Genel Müdürü Rod Fergusson. "Oyun 2019'da duyurulduğundan beri dünyanın her yanından milyonlarca oyuncu, bizi Korunak'ın bu karanlık versiyonunun çıkışına yönelik teşvik etti. İster kişisel oyuncu özelleştirmesi olsun, ister dehşet verici iblislerle savaşmak uğruna özgün beceriler seçmek olsun, ister oyun tarzınızı desteklemek veya yenilerini keşfetmek adına Efsanevi ganimetler toplamak olsun; oyunculara hiç olmadığı kadar seçenek sağlarken öte yandan en zengin Diablo hikâyesini sunduğumuz için inanılmaz gururluyuz. Bütün ekibin tutkusu bugün doruğa çıkıyor. Selam olsun sana Kutsal Anne Lilith." dedi.

"Blizzard'daki vizyonumuz, herkesin paylaşabileceği destansı deneyimler oluşturmak. Diablo IV de bu vizyonun inanılmaz bir biçimde hayata geçirilmiş hâli," diyor Blizzard Entertainment Başkanı Mike Ybarra. "Son derece özelleştirilebilir oynanışıyla, sürükleyici hikâye anlatımıyla ve dünya etkileşimleri bazında bol bol seçeneğiyle Diablo evreninin ustaca oluşturulmuş bu dışa vurumu, yetenekli geliştirici ekiplerimizin yapabileceklerini kanıtlar nitelikte muazzam bir örnek teşkil ediyor. İster bu oyun serisinde tecrübeli olun ister Korunak'a ilk adımınızı atıyor olun, Diablo IV'ün küresel çıkışıyla beraber tüm oyunculara kucak açıyoruz."

Diablo III: Reaper of Souls®'da yaşanan olayların 50 yıl sonrasında geçen Diablo IV, Nefretin Kızı Lilith'in ölümlüler dünyası Korunak'a geri çağrılması ile başlıyor. Bu dünya dehşet verici yaratıklarla dolup taşmış durumda. Yalnızca en cesur savaşçılar kaos tehdidine karşı koyabiliyor. Oyuncular savaşarak Korunak'ı asıl sahipleri olan insanlara teslim etmek için verdikleri uğraşlar sırasında harika büyüler ve yeteneklerini sergilemek için yetenek ağaçları aracılığıyla oyun deneyimini kendilerine hitap edecek şekilde özelleştirebiliyorlar.

Oyuncular şekil değiştiren Druid, çevik Haydut, elementlere hükmeden Büyücü, vahşi Barbar veya gücünü ritüellerden alan Ölüm Büyücüsü'nden oluşan beş sınıf arasından birini seçerek Diablo IV'ün müjdelediği geniş dünyayı keşfedebiliyorlar. Tekdüze bir yol yok; oyuncular istedikleri gibi ilerlemeyi seçebiliyorlar. Yeteneklerini geliştirdikleri sırada isterlerse sadece Lilith'in izini sürmeye odaklanabilirler, isterlerse de her bir bölgenin karanlık köşelerini keşfedebilirler. Korunak dünyası farklı biyomlar ve şeytani canavarlarıyla oldukça çeşitli. Oyuncular 5 bölgedeki 120'den fazla zindanda ve düzinelerce yan görevde yeteneklerini sınayacaklar. Bunun yanında paylaşımlı bir açık dünyada baş düşmanlarla yüzleşecek ve gün yüzü görmeyen Kaleleri kötülüklerden arındıracaklar.

Tabii içerikler bu kadarla sınırlı değil. Ana hikâyeyi bitirdikten sonra oyuncular dinamik oyun safhası aktivitelerini keşfedebilecek ve maceralarını bir adım ileriye taşıyıp güçlerini de giderek daha da artıracaklar. Meşakkatli ve sık sık gerçekleşen Cehennem Dalgası ve mücadele imkânı sunan iblisleriyle Kâbus Zindanları gibi içerikler sayesinde oyuncular yenilenmiş Mükemmeliyet Panosu sisteminden birçok farklı şekilde faydalanacak ve maceralarını özelleştirmeye devam edecek. Ayrıca Ölülerin Fısıltıları özelliğiyle dünyadaki seçili ödül avlarına katılarak Efsanevi ödüller kazanabilecek ve hem diğer oyuncularla savaşmak hem PvP namı duyurmaya yarayan belirli alanlar sunan Nefret Tarlaları özelliğini keşfedebilecekler. Bunlara ek olarak oyuncular; yeni oynanış özellikleri, görev serileri, karakterler, meydan okumalar ve Efsanevi ganimetler sunacak düzenli Sezon ve genişleme paketleriyle Korunak'ta gerçekleşen olaylara yabancı kalmayacaklar.

Standard Edition: Diablo® III* için Inarius Wings ve Inarius Murloc pet'i**, World of Warcraft®* için Amalgam of Rage bineği*** ve Diablo® Immortal™* için Kızıl Kahverengi Kanatlı Karanlık görünüm seti içerir.

Deluxe Edition: Standard Edition'daki tüm içerikleri, Diablo IV: 1. Sezon için Premium Sezonluk Savaş Bileti, Diablo IV için Cehennemsoylu Kabuğu binek zırhı ve Diablo IV için Habis Hırs bineğini*** içerir.

Ultimate Edition: Deluxe Edition'daki tüm içerikleri, Diablo IV: 1. Sezon için Hızlandırılmış Sezonluk Savaş Bileti (20 kademe atlayıp bir kozmetik hediyesi sunan Premium Sezonluk Savaş Bileti) ve Diablo IV için Yaratıcının Kanatları ifadesini içerir.

Ayrıca ilgilenenler için, iki yüzlü elektrikli Yaratılış Mumu, kumaş Korunak haritası, Şeytani Simge fare altlığı, Horadrim broşu, iki paspartu çerçeveli sanat baskısı (47 x 27,4 cm) ve bir Diablo IV Collector's Edition sanat kitabı içeren Diablo IV Sınırlı Sayılı Koleksiyoncu Kutusu** (96,66 USD) da satın alınabilir. Blizzard Ürünler Mağazası'ndan ve Avustralya ve Yeni Zelanda'daki belirli satış noktalarından satın alınabilir