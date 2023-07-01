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Cedi Osman Kimdir? Gerçek Adı Nedir? Cedi Osman Türk Mü?

Cedi Osman 8 Nisan 1995 tarihinde Makedonya'nın Ohri şehrinde dünyaya geldi. Makedonya asıllı Türk olan Cedi Osman'ın annesi Boşnak, babası ise Türk'tür.

Ailesi Cedi Osman'ı, 6 yaşındayken KK Bosna kulübüne kayıt ettirdi. Böylece, 6 yaşında basketbol kariyeri başladı. Saraybosna'da basketbol oynarken EuroLeague takımı Efes Pilsen scout'ları tarafından izlenip keşfedilen Cedi Osman, 13 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a getirildi ve Türkiye'ye taşındıktan sonra Türk vatandaşlığına geçti.

2007'de Anadolu Efes SK, altyapısına geldi. Önce küçük takım ile lacivert beyazlı forma giyen Cedi Osman, bu takımın ardından Anadolu Efes'in yıldız ve genç takım kategorilerinde de oynadı. 2011-2012 sezonunda ise Anadolu Efes'in pilot takımı olan Pertevniyal’de mücadelesini sürdürdü. Profesyonel kariyerine 2011 yılında Efes'in ikinci ligdeki pilot takımı Pertevniyal'de başlayan Cedi Osman aynı yıl Pertevniyal'in genç takımıyla birlikte Türkiye Genç Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda şampiyonluk elde etti. 2012-2013 sezonunun sonlarına doğru Anadolu Efes ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Cedi Osman, Türkiye millî basketbol takımı formasını ilk kez İspanya'da düzenlenen 2014 FIBA Dünya Şampiyonası'nda giydi.

18 Temmuz 2017 tarihinde NBA takımı Cleveland Cavaliers ile sözleşme imzaladı. Cleveland Cavaliers'ta forma giyen milli oyuncu Cedi Osman, San Antonio Spurs'e transfer oldu.

Cedi Osman, kısa forvet pozisyonunda görev alıyor ancak gerektiğinde şutör gard ve uzun forvet pozisyonlarında da oynayabilmektedir.