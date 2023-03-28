Kuruluşundan bu yana çelik boru sektörünü geliştirmek, ulusal sanayinin ihtiyaç duyduğu kalitede ürünlere ulaşmasını ve uluslararası rekabette güçlenmesini sağlamak adına çalışmalar yürüten ÇEBİD; Rusya-Ukrayna savaşı, enerjiye erişimde yaşanan zorluklar gibi küresel belirsizliklerin arttığı 2022 yılında ihracatını, bir önceki yıl sonuna oranla yüzde 10,7 oranında artırarak 2.1 milyon ton ihracat gerçekleştirdi. Ülkeler bazında en fazla ihracat Romanya’ya, İngiltere’ye ve ABD’ye gerçekleştirildi. Sektör oyuncuları, 2023 yılında hammaddeye erişime dair sorunların giderilmesine yönelik düzenlemelerle Türk çelik boru sektörünün rekabetçi gücünü üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Türk ekonomisine 2.3 milyar dolarlık katkı

ÇEBİD Genel Sekreteri Mehmet Zeren, 4.5 milyon tonun üzerinde üretim gerçekleştiren, 50 bin kişiye istihdam sağlayan, 140’dan fazla ülkeye yaptığı ihracat ile ülke ekonomisine katkı sağlayan Türk dikişli çelik boru sektörünün 2022 yılında tüm belirsizliklere rağmen başarılı bir yılı geride bıraktığını belirtti. Zeren sözlerine “Türk dikişli çelik boru sektörü olarak 2022 yılını hedeflerimizi aşarak tamamladık. 2022 yıl sonu itibarıyla bir önceki yılın yıl sonuna göre ihracatımız yüzde 24 artarak 2.3 milyar dolar seviyesine yükseldi. Sektörümüzün çok büyük bir potansiyeli olduğuna inanıyor ve bunu açığa çıkararak rekabetçi gücümüzü sürdürülebilir kılmak istiyoruz” şeklinde devam etti.



En önemli sorun: Hammaddeye erişim

Sektörün sorunları ve bunlara yönelik olası düzenlemeler üzerine de değerlendirmelerde bulunan Zeren, sektörün hammadde olarak kullandığı sıcak yassı çelik ürünlerinin yurt içindeki üretiminin, tüketimi karşılamadığını belirtirken şu değerlendirmede bulundu: “Hammadde olarak kullandığımız ürünlerin yurt içindeki üretimi 10.5 milyon ton ve bunun 2 milyon tonu ihraç ediliyor. Oysa bu ürünlerin yurt içi tüketimi 13 milyon ton dolayında bulunuyor ve bu nedenle yaklaşık 4.5 milyon ton ürün ithal ediliyor. Bununla birlikte, sıcak yassı çelik ürünlerinin ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranı Ocak 2023 itibarıyla yüzde 9’dan yüzde 15’e yükseltilmiş durumda. Ülkemizi sarsan deprem felaketinin yaşandığı bölgede faaliyet gösteren ve önemli miktarda üretim yapan bir işletmede üretimin durmuş olması da arzın önemli ölçüde azalmasına neden oldu. Tüm bu gelişmeler, önemli bir sorun olan hammaddeye erişim ile ilgili sorunlarımızı biraz daha derinleştirdi. Gümrük vergilerinin artırıldığı tarihten bu yana sıcak yassı çelik fiyatlarında ton başına 100 dolar artış meydana gelirken, termin süreleri de 5 aya yükseldi. Diğer taraftan yurt içindeki yassı çelik üreticileri, satışlarını dolar bazında yapıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yeni uygulaması kapsamında; hammadde alımlarının dolar bazlı olması durumunda bankalardan kredi kullanılmasına izin verilmediği bu süreçte, yurt içindeki üreticilerin dolar bazlı hammadde satışı, sektörümüzün sürdürülebilir büyümesine negatif yönde etki ediyor. Sektör oyuncuları olarak sektörümüzün en önemli sorunu hammaddeye erişimde yaşadığımız sıkıntıları aştığımız taktirde üretim ve ihracatımızı önemli ölçüde artıracak, Türk ekonomisine hali hazırda olan 2.3 milyar dolarlık katkımızı çok daha ileriye taşıyacağız.”