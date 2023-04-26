Türkiye’de Isparta ve Köyceğiz fabrikalarında güneş enerjisi santrali kuran CCI, Çorlu fabrikasında da yenilenebilir enerjiye geçmek üzere rüzgâr türbini hazırlıklarına başladı. CCI Pakistan’da da Haripur ve Multan şehirlerinde güneş enerji santrali kurdu.

Coca-Cola İçecek (CCI), geçtiğimiz yıl 22 Nisan Yeryüzü Günü’nde açıkladığı 2030 Sürdürülebilirlik Taahhütleri doğrultusunda çalışmaya devam ediyor. CCI, fabrikalarını %100 yenilenebilir enerji ile çalıştırma ve karbon nötr üretime geçme hedefi doğrultusunda, Türkiye’de Köyceğiz ve Isparta fabrikalarında güneş enerji santrali kurdu. Santralin devreye alınmasıyla CCI, Isparta fabrikasında tüketiminin %36’sını kendi ürettiği elektriği kullanarak karşılamaya başladı. Devreye alınacak güneş enerjisi santralleri ile fabrikanın elektrik tüketiminin Köyceğiz’de %25’i, Çorlu fabrikasına kurulacak olan rüzgâr türbini ile %35’i yenilenebilir enerji yatırımlarıyla karşılanmış olacak. Pakistan’da Haripur fabrikası tüketimin %14’ü ve Multan fabrikasının ise tüketimin %12’si kurulan güneş enerjisi santrallerinden elde edilecek.

Coca-Cola İçecek CEO’su Burak Başarır konuyla ilgili, “Geçtiğimiz sene 22 Nisan Dünya Günü’nde 2030 taahhütlerimizi açıklamıştık. Taahhütlerimizin önemli bir başlığı ‘yenilenebilir enerji kullanımı’ üzerineydi. Daha yapacak çok işimiz olduğunun farkındayız ancak memnuniyetle söylemek isterim ki, birinci yılımız dolmadan bu alanda önemli adımlar attık. 2030 taahhütlerimize bizi bir adım daha yaklaştıran yatırımlarla; en büyük iki operasyonlarımızdan olan Türkiye’nin toplam elektrik tüketiminin %13’ünü, Pakistan’ın tüketiminin ise %3’ünü ilk yıldan yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayacağız. CCI önümüzdeki dönemde de hız kesmeden yenilenebilir enerji yatırımlarına devam edecek” dedi.

Faaliyet gösterdiği 11 ülkede, 10 bin çalışanı ve 100 bine yakın kişiden oluşan dev ekosistemiyle 430 milyonluk bir nüfusa hizmet sunan CCI, gelecek için taşıdığı sorumluluğu 2030 Sürdürülebilirlik Taahhütleri ile ortaya koydu. CCI, 2030 yılına kadar; tüm ambalajlarında en az %50 geri dönüştürülmüş plastik kullanmak, ambalaj toplama sistemleri kurmak, su verimliliğini %20 artırmak, su geri kazanımı projeleri yürütmek, tesislerinde %100 yenilenebilir elektriğe geçmek, karbon emisyonlarını %13 azaltmak, İnsan Hakları Politikası’na %100 uyum sağlamak, işte toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla kadın istihdamını artırmak ve sürdürülebilir kalkınma programları ile 3,5 milyon kişiye ulaşmak için harekete geçti.

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