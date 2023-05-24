Türkiye'nin ilk piyanist şantörlerinden, caz sanatçısı Bozkurt İlham Gencer'in oğlu Bora Gencer, evde fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden babasının cenazesinin cuma günü İstanbul'da toprağa verileceğini söyledi.

Gencer, Bodrum'daki evlerinin önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, son iki yılda babasının tedavisinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyük bir mücadele verdiklerini ifade eden Gencer, "Sağlam bir insandı. Hem karakter olarak hem beden olarak, kafa olarak da sağlamdı. Ama bugün maalesef beklemiyorduk ani oldu." dedi.

Babasının fenalaştığını ve evde kalp masajı yaptığını daha sonra da ambulansla hastaneye götürüldüğünü ifade eden Gencer, "Evde kalp masajı yaptım, hastanede de uğraştılar ama maalesef babamı kaybettik." diye konuştu.

Babasının cenazesini yarın uçakla İstanbul'a götüreceklerini, cuma günü de cuma namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedeceklerini anlatan Gencer, şunları söyledi:

"Çok sevenleri vardı. Allah böyle bir şeyi herkese nasip etmez. Şu anda telefonum durmadı herkesi de cevaplayamadım. Türkiye'de çok büyük bir Atatürkçü, milliyetçi ve inanılamaz karakteri sağlam bir insandı. Herkese örnek olsun, bazılarına da ders olsun. Yaşarken insanların kıymetini ne kadar biliyoruz onu iyi hesap etmemiz lazım. Babam için yıllardır uğraştım. O yüzden değerlerimize çok iyi sahip çıkmalıyız diye düşünüyorum."

Bora Gencer, babasının vefatını akşam saatlerinde sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Türkiye'de caz müziğinin yaygınlaşmasına önemli katkılarda bulunan Gencer, 30 Ağustos 2022'de Bodrum'da özel bir etkinlik ile 100. yaşını kutlamıştı. (AA)

Henüz beş yaşındayken annesinden aldığı derslerle ve evlerindeki konsol piyanoyu çalarak başladığı müzik hayatını yaşamının sonuna kadar sürdüren sanatçı, birçok unutulmaz esere de imza attı.