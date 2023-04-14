ÇAYKUR KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Çaykur 1365 mevsimlik işçi alımı kura çekilişi 14 Nisan 2023 tarihinde sabah saat 09.00'da başladı. Çekilişin ardından sonuçlar belli oldu ve adaylar ile paylaşıldı.
2023 ÇAYKUR MEVSİMLİK İŞÇİ ALIMI DAĞILIMI
- 100. YIL PAZ. VE ÜRETİM BÖLGE Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 556 kişi başvuru yaptı.
-AMBARLIK LİSE VE DENGİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 388 kişi başvuru yaptı.
-AMBARLIK Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 506 kişi başvuru yaptı.
-ARAKLI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 911 kişi başvuru yaptı.
-ARDEŞEN Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 391 kişi başvuru yaptı.
-ARHAVİ ESKİ HÜKÜMLÜ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 27 kişi başvuru yaptı.
-ARHAVİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1104 kişi başvuru yaptı.
-AŞIKLAR Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 583 kişi başvuru yaptı.
-AZAKLI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 537 kişi başvuru yaptı.
-BÖLÜMLÜ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 886 kişi başvuru yaptı.
-BÜYÜKKÖY Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 305 kişi başvuru yaptı.
-CAMİDAĞI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1471 kişi başvuru yaptı.
-ÇAMLI ENGELLİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 491 kişi başvuru yaptı.
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