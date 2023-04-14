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Çaykur 1365 mevsimlik işçi alımı kura çekilişi 14 Nisan 2023 tarihinde sabah saat 09.00'da başladı. Çekilişin ardından sonuçlar belli oldu ve adaylar ile paylaşıldı.