Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, hac ibadeti için yola çıkan hac kafilesini kutsal topraklara uğurladı.

Çayırovalıların her özel anında yanlarında olmaya gayret gösteren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, hac ibadeti için yola çıkan Çayırovalı hac kafilesini de yalnız bırakmadı.

Atatürk Mahallesi’ndeki Osman Nuri Aksoy Camii’nde hacı adayı Çayırovalılarla bir araya gelen Başkan Çiftçi, bu özel yolculukları öncesinde hacı adaylarını tek tek uğurladı. Osman Nuri Aksoy Camii’nde gerçekleşen programda, Çayırova İlçe Müftüsü İsmail Keskin ve hacı adaylarının aileleri de yer aldı. İlk olarak Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan hac kafilesi uğurlama programında, daha sonra eller semaya açılarak hep birlikte dualar edildi.

Osman Nuri Aksoy Camii’ndeki Kur’an-ı Kerim tilaveti ve edilen duaların ardından Başkan Çiftçi hac kafilesini kutsal topraklara yolcu etti. KOCAELİ (İGFA)