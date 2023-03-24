Hazır yufkadan ıspanaklı börek, pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz lezzetli bir börek çeşididir. İşte çayın yanına, kahvaltıya hazır yufkadan ıspanaklı börek tarifi:
Malzemeler:
- 6 adet yufka
- 500 gr. ıspanak
- 1 adet soğan
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 çay bardağı süt
- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
- Tuz, karabiber
Yapılışı:
- Soğanı küçük küpler halinde doğrayın.
- Ispanakları yıkayın ve doğrayın.
- Tavaya sıvı yağı ekleyin ve soğanları pembeleştirin.
- Ispanakları ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar pişirin.
- Tuz ve karabiberle lezzetlendirin.
- Hazır yufkaları tezgaha serin ve bir kase içerisinde sütü ve sıvı yağı karıştırın.
- Her yufkayı bu karışımla yağlayın.
- En üst yufkayı yağlamayın.
- Yufkaları dört eşit parçaya kesin.
- Her parçanın üzerine ıspanaklı harçtan koyun.
- Üzerine kaşar peyniri serpiştirin.
- Rulo şeklinde sarın ve yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin.
- Bütün yufkalara aynı işlemi uygulayın.
- En üst yufkayı da aynı şekilde sarıp, üzerine süt ve sıvı yağ karışımını sürün.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.
- Sıcak servis yapın. Afiyet olsun!
Not: Böreği dilimledikten sonra servis edebilirsiniz. Ayrıca üzerine susam veya çörek otu serpiştirerek de farklı bir lezzet elde edebilirsiniz.