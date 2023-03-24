Hazır yufkadan ıspanaklı börek, pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz lezzetli bir börek çeşididir. İşte çayın yanına, kahvaltıya hazır yufkadan ıspanaklı börek tarifi:

Malzemeler:

  • 6 adet yufka
  • 500 gr. ıspanak
  • 1 adet soğan
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı süt
  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

  1. Soğanı küçük küpler halinde doğrayın.
  2. Ispanakları yıkayın ve doğrayın.
  3. Tavaya sıvı yağı ekleyin ve soğanları pembeleştirin.
  4. Ispanakları ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar pişirin.
  5. Tuz ve karabiberle lezzetlendirin.
  6. Hazır yufkaları tezgaha serin ve bir kase içerisinde sütü ve sıvı yağı karıştırın.
  7. Her yufkayı bu karışımla yağlayın.
  8. En üst yufkayı yağlamayın.
  9. Yufkaları dört eşit parçaya kesin.
  10. Her parçanın üzerine ıspanaklı harçtan koyun.
  11. Üzerine kaşar peyniri serpiştirin.
  12. Rulo şeklinde sarın ve yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin.
  13. Bütün yufkalara aynı işlemi uygulayın.
  14. En üst yufkayı da aynı şekilde sarıp, üzerine süt ve sıvı yağ karışımını sürün.
  15. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.
  16. Sıcak servis yapın. Afiyet olsun!

Not: Böreği dilimledikten sonra servis edebilirsiniz. Ayrıca üzerine susam veya çörek otu serpiştirerek de farklı bir lezzet elde edebilirsiniz.