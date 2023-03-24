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Not: Böreği dilimledikten sonra servis edebilirsiniz. Ayrıca üzerine susam veya çörek otu serpiştirerek de farklı bir lezzet elde edebilirsiniz.

Hazır yufkadan ıspanaklı börek , pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz lezzetli bir börek çeşididir. İşte çayın yanına, kahvaltıya hazır yufkadan ıspanaklı börek tarifi :