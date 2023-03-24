Dereotlu poğaça, hem kahvaltılarda hem de çay saatlerinde tüketebileceğiniz lezzetli bir hamur işidir. İşte çay keyfini katlayacak dereotlu poğaça tarifi:
Malzemeler:
- 3 su bardağı un
- 1 su bardağı süt
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 paket instant maya
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı şeker
- 1 adet yumurta (sarısı iç malzeme için, akı üzeri için kullanılacak)
- 1 çay bardağı ince doğranmış dereotu
- 100 gr. beyaz peynir (ince doğranmış)
- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
Yapılışı:
- Hamur için, unu bir kaba alın.
- Süt, sıvı yağ, maya, tuz ve şeker ekleyerek yoğurun.
- Yoğurma işlemi bittikten sonra, hamuru örtüp, 30 dakika kadar dinlendirin.
- Dinlenen hamurdan, ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın ve yuvarlayın.
- Yuvarladığınız hamurların ortasına parmak ucu ile bastırarak çukur oluşturun.
- İç malzemeleri hazırlamak için, dereotunu ve beyaz peyniri bir kase içerisinde karıştırın.
- Hazırladığınız karışımı hamurların ortasına paylaştırın.
- Poğaçaların üzerine sarılmış yumurta akı sürün.
- Üzerine toz kırmızı biber serpin.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.
- Sıcak servis yapın. Afiyet olsun!
Not: Poğaçaların daha kabarık olması için fırına vermeden önce üzerlerine bir miktar yoğurt sürülebilir.