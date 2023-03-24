Dereotlu poğaça, hem kahvaltılarda hem de çay saatlerinde tüketebileceğiniz lezzetli bir hamur işidir. İşte çay keyfini katlayacak dereotlu poğaça tarifi:

Malzemeler:

3 su bardağı un

1 su bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket instant maya

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı şeker

1 adet yumurta (sarısı iç malzeme için, akı üzeri için kullanılacak)

1 çay bardağı ince doğranmış dereotu

100 gr. beyaz peynir (ince doğranmış)

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Yapılışı:

Hamur için, unu bir kaba alın. Süt, sıvı yağ, maya, tuz ve şeker ekleyerek yoğurun. Yoğurma işlemi bittikten sonra, hamuru örtüp, 30 dakika kadar dinlendirin. Dinlenen hamurdan, ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın ve yuvarlayın. Yuvarladığınız hamurların ortasına parmak ucu ile bastırarak çukur oluşturun. İç malzemeleri hazırlamak için, dereotunu ve beyaz peyniri bir kase içerisinde karıştırın. Hazırladığınız karışımı hamurların ortasına paylaştırın. Poğaçaların üzerine sarılmış yumurta akı sürün. Üzerine toz kırmızı biber serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Sıcak servis yapın. Afiyet olsun!

Not: Poğaçaların daha kabarık olması için fırına vermeden önce üzerlerine bir miktar yoğurt sürülebilir.