Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Sarı Deniz'in derinliklerindeki uydunun enkazını çıkarma operasyonunda, haftalar sonra önemli ilerlemelerin kaydedildiği aktarıldı.

Enkazın ağırlığı, akıntıların hızı ve su altındaki kısıtlı görüş alanından dolayı sürecin yavaş ilerlediğine değinilen açıklamada, Güney Kore ordusunun enkazın bir kısmına ulaştığı belirtildi.

Ulaşılan enkaz üzerinde ABD ortaklığında inceleme yapılacağı vurgulanan açıklamada, yapılacak detaylı inceleme ile Kuzey'in uzun menzilli roket teknolojisinde geldikleri seviyenin saptanmasının amaçlandığı kaydedildi.

Ordu, söz konusu enkaz çıkarma faaliyetlerinin yanı sıra, enkazın kalan kısmına ulaşmak için de operasyonlarını sürdürdüklerini açıkladı.

- ENKAZA ULAŞMA ÇALIŞMALARI

Kuzey Kore'nin 31 Mayıs'taki fırlatma denemesinin arıza nedeniyle başarısız olduğu ve uydunun taşıyıcı roketiyle birlikte Sarı Deniz'deki Eocheong Adası'nın 200 kilometre açığına düştüğü bildirilmişti.

Güney Kore, yerini hızlıca tespit ettikleri enkazı bulmak amacıyla ordunun çalışma yürüttüğünü duyurmuştu.

Enkazın, denizin 75 metre derinliğinde yer aldığını belirten Güney Koreli yetkililer, ordunun tüm parçaları toplamak için dikkatlice iz sürdüğünü dile getirmişti.