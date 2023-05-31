Türkiye’ye ilk Avrupa Ralli Şampiyonluğunu kazandırarak adını tarihe yazdıran Castrol Ford Team Türkiye, başarılarla dolu 26. yılını kutladığı 2023 sezonunda Türkiye’yi bir kez daha Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) temsil edecek. Motorsporlarında Formula 1’den sonraki en popüler şampiyonalardan biri olarak kabul edilen WRC’de, pek çok şampiyonluğu bulunan Ali Türkkan ile tecrübeli co-pilotu Burak Erdener zirve için yarışacak.

2017 yılında Türkiye’ye Avrupa Ralli Takımlar Şampiyonluğunu kazandırarak Türk otomobil sporlarındaki en büyük başarıyı yakalayan Castrol Ford Team Türkiye, uluslararası arenadaki mücadelesine kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye’nin en köklü motor sporları takımı olarak sayısız başarılara imza atan Castrol Ford Team Türkiye, bu yıl Dünya Ralli Şampiyonası’nda (World Rally Championship-WRC) bir kez daha Türkiye’yi temsil edecek.

Türkiye’ye 2021’de Avrupa Ralli Kupası ‘Gençler’ ve ‘İki Çeker’ şampiyonluklarını kazandıran Ali Türkkan ve tecrübeli co-pilot Burak Erdener, bu yıl dış tasarımları tamamen yenilenmiş, güçlü Fiesta Rally3 araçlarıyla, Castrol Ford Team Türkiye’nin köklü sponsorları ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun (TOSFED) desteğiyle Dünya Ralli Şampiyonası’nda WRC3 kategorisinde ülkemizi temsil edecekler. İkili, Dünya Ralli Şampiyonası kapsamında İtalya, Estonya, Finlandiya ve Yunanistan ayaklarında yarışacak.

Castrol Ford Team Türkiye'nin şampiyon pilotu Murat Bostancı, pilot koçu ve koordinatörü olarak ikiliye destek olacak. Bostancı, uzun yıllar boyunca hem Türkiye’de hem de Avrupa’da elde ettiği tecrübe ve bilgilerini ekibe aktaracak.

Castrol Ford Team Türkiye’nin ana destekçisi Ford Türkiye İş Birimi Lideri Özgür Yücetürk yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Yurt içinde başarıdan başarıya koşan takımımız Dünya Ralli Şampiyonası'na tekrar katılmak için hazırlıklarını tamamladı. Bu önemli adımı atmaktan dolayı büyük bir gurur duyuyoruz. Bu süreçte bizimle birlikte olan tüm paydaşlarımıza teşekkür borçluyuz. Aynı zamanda, bu şampiyonaya katılan tüm ekiplere de başarılar diliyoruz. Biz, 2017 yılında Avrupa Ralli Kupası’nda Takımlar Şampiyonluğu gibi büyük bir başarıya ulaşan Castrol Ford Team Türkiye’ye çok güveniyoruz. Deneyimi, teknik yetkinliği ve sportmen ruhuyla takımımızın üstün bir performans sergileyeceğinden ve adını dünya ralli sahnesine bir kez daha yazdıracağından eminim. Yurt içindeki başarılarımızı globale taşıyarak ülkemizin adını gururla duyuracağız.”

Castrol Ford Team Türkiye, dünya çapında da başarıya koşuyor

Castrol Ford Team Türkiye, motorsporlarında Formula 1’den sonraki en popüler şampiyonalardan biri olan WRC’den 2008 yılında FSTI sınıfında birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleriyle dönmüş ve podyumu domine ederek dünya çapındaki başarısını kanıtlamıştı. Daha sonra WRC’de 2013 yılında Murat Bostancı ile Junior WRC (Dünya Gençler Şampiyonası) sınıfında, 2018 yılında Buğra Banaz ile tekrar Junior WRC sınıfında ve aynı yıl Murat Bostancı ile de WRC2 sınıfında mücadele vermişti.

Bu yıl ülkemizi Castrol Ford Team Türkiye ile WRC3’de temsil edecek olan 1999 doğumlu genç pilot Ali Türkkan ve co-pilotu Burak Erdener 2022’de TOSFED’in desteğiyle Türk Milli Takımı olarak katıldıkları FIA Motorsporları Oyunları’nda Türkiye adına tek madalyayı kazanmıştı. Ali Türkkan, 2021 yılında co-pilotu Onur Vatansever ile Avrupa Ralli Kupası’nda Genç Pilotlar ve İki Çeker Şampiyonluğuna, Balkan Ralli Kupası’nda Genç Pilotlar ve İki Çeker Şampiyonluğuna uzanmıştı.

Türk ralli sporunda genç yıldızları desteklemek için pilot kadrosunu büyük oranda yenileyerek daha da gençleşen ve 21 yaş ortalamasıyla Türkiye’nin en genç ralli takımı olan Castrol Ford Team Türkiye, fırtına gibi estiği Türkiye Ralli Şampiyonası’nda da 26. sezonunda 16. şampiyonluğuna doğru emin adımlarla ilerliyor.

Castrol Ford Team Türkiye'nin WRC takvimi:

1-4 Haziran İtalya Sardunya Rallisi

20-23 Temmuz Estonya Rallisi

3-6 Ağustos Finlandiya Rallisi

7-10 Eylül Yunanistan Acropolis Rallisi

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