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Motorsporlarında global arenada adından başarıyla söz ettiren Castrol Ford Team Türkiye, Formula 1’den sonraki en prestijli şampiyonalardan biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nın (World Rally Championship-WRC) Yunanistan ayağı olan Akropol Rallisi’nde WRC3 kategorisinde mücadelesine devam ediyor. Genç pilot Ali Türkkan ve co-pilotu Burak Erdener, Avrupa’nın en zorlu rallilerinden biri olarak gösterilen Akropol Rallisi’nde, 307.9 km’lik 15’i özel etap olmak üzere toplamda 1235,1 km’yi toprak zeminde geçerek takımlar şampiyonasındaki yerini güçlendirmeyi ve Dünya Şampiyonası’nı WRC3 kategorisinde üst sıralarda kapatmayı hedefliyor.

Ülkemizin ilk ve tek Avrupa şampiyonu ralli takımı olan Castrol Ford Team Türkiye, Dünya Ralli Şampiyonası’nda hızı, araçları ve teknik mükemmelliğiyle adından övgüyle söz ettiriyor. Rakipsiz Fiesta Rally3 araçlarıyla WRC’ye hızlı bir başlangıç yapan pilot Ali Türkkan ve co-pilot Burak Erdener, haziran ayında gerçekleşen ve toprak etaplarıyla kıyasıya rekabete sahne olan İtalya rallisini WRC3 kategorisinde 3. sırada tamamlayarak Dünya Şampiyonası’nın ilk yarışında podyuma çıkmışlardı. Ekip, temmuz ayında şampiyonanın ikinci etabı olan Estonya’da ise tepeli toprak etaplardan oluşan, teknik ustalık gerektiren bir coğrafyada yarıştı. Türkkan ilk kez böyle bir coğrafyada ralli startını almasına karşılık etaplar boyunca üstün bir performans sergiledi ve ekip, yarışı WRC3 kategorisinde dördüncü sırada tamamladı. Castrol Ford Team Türkiye, başarılı performansını Akropol Rallisi’nin kırıcı toprak etaplarına da taşımak için mücadele edecek. Akropol Rallisi’nde hem rakiplerine hem de araziye karşı yarışacak olan ikili, dünyada ilk defa Ford tarafından üretilen en son jenerasyon ralli otomobili Fiesta Rally3 araçlarının gücünü ortaya koyacak.

Ford Türkiye İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk’ten Castrol Ford Team Türkiye’ye tam destek

Castrol Ford Team Türkiye’nin ana destekçisi Ford Türkiye İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Yurt içinde başarılı bir şekilde mücadele eden takımımız, Dünya Ralli Şampiyonası'nda da ülkemizi başarılı bir şekilde temsil etmeye devam ediyor. 25 yıldır uluslararası arenada, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları’nda büyük başarılara imza atarak Türkiye’yi en iyi şekilde temsil eden ve 2017 yılında Avrupa Ralli Kupası’nda Takımlar Şampiyonluğu gibi büyük bir başarıya ulaşarak bizleri gururlandıran Castrol Ford Team Türkiye’ye çok güveniyoruz. Deneyimli ekibi, teknik yetkinliği ve sportmen ruhuyla mücadele eden takımımıza Ford Türkiye olarak desteğimiz tam. Akropol Rallisi gibi zorlu bir yarışta da takımımızın başarılı bir performans sergilemesini bekliyoruz. Castrol Ford Team Türkiye’nin önümüzdeki sezonlarda da yurt içindeki başarılarını globale taşıyarak ülkemizin adını gururla duyurmaya devam edeceğine inanıyorum.”

Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Ayhan Köksal: “Castrol Ford Team Türkiye ile yıllar önce yola çıktığımız bu iş birliğimiz bizim için çok değerli.”

Castrol olarak sporu ve sporcuyu her zaman destekleyen bir marka olarak öne çıktıklarını, dünyada ve Türkiye’de motor sporlarının en büyük destekçilerinden biri olduklarını vurgulayan Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Ayhan Köksal, “Uzun yıllardır global platformda çalıştığımız Ford ve Ford Trucks ile araçlara üstün performansı sunacak motor ve motor yağını birlikte geliştiriyoruz. Bu iş birliğimiz ilk dolum tedariki, satış sonrası hizmetlerde aracın motoruna özel geliştirilen ürün ve motor sporları sponsorluğuna kadar uzanıyor. Motor sporlarına olan dünya genelindeki desteklerimiz arasında Castrol Ford Team Türkiye ile olan iş birliğimiz bizim için ayrı bir önem taşıyor. Uzun yıllardan bu yana birlikte sayısız rotayı tamamladığımız Castrol Ford Team Türkiye ile birçok başarının altına imza attık. Bu yıl da Dünya Ralli Şampiyonası’nın en önemli ayaklarından olan Akropolis Rallisi’nde ülkemizi temsil edecek Ali Türkkan ve Burak Erdener’in bizlere heyecan dolu anlar yaşatacağına inanıyorum” dedi.

Murat Bostancı “Yunanistan’da iyi bir sezon kapanışı yapmak istiyoruz.”

Ali Türkkan ve Burak Erdener’i Castrol Ford Team Türkiye’nin köklü sponsorlarının yanı sıra Otokoç ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) de destekliyor. Castrol Ford Team Türkiye'nin pilot koçu ve takım menajeri olan şampiyon pilot Murat Bostancı da uzun yıllar boyunca gerek yurt içinde gerekse yurt dışında edindiği tecrübe ve bilgilerini ekibe aktarıyor. Bostancı, 2016 sezonunda Castrol Ford Team Türkiye’nin 3 ekiple katıldığı Akropol Rallisi’nde Fiesta R2T’si ile iki çeker kategorisinde yarışı kazanmayı başarmıştı. Bostancı ralli öncesi, “Akropol Rallisi Dünya Ralli Şampiyonası’nın en eski ve en kırıcı yarışlarından birisi. Önceki yıllarda katıldığımız ve başarılı olduğumuz bir yarış. Etaplar Türkiye’de alışık olduğumuz toprak etaplara karakter olarak benziyor bu sebeple Ali’nin adapte olması daha kolay olacaktır. Son birkaç haftadır Ali’yle birlikte videolar üzerinde çok çalıştık, bunun da yarışa başlarken Ali’ye faydası olacağını düşünüyorum. Atina, Loutraki ve Lamia gibi üç farklı şehirden geçen, çok uzun ve çok kırıcı bir yarıştan bahsediyoruz. Bu sebeple bu yarışta başarının şifresi sürekli hızlı gitmek değil aynı zamanda akıllı gitmek ve otomobilinizi korumak. WRC gibi bu sporun zirvesindeki bir şampiyona da Ali Türkkan ve Burak Erdener bu sene çok iyi bir iş çıkardılar. Yunanistan’da iyi bir sezon kapanışı yapmak istiyoruz.“ açıklamalarında bulundu.