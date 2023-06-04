Türkiye’ye ilk Avrupa Ralli Şampiyonluğu’nu kazandırarak adını tarihe yazdıran Castrol Ford Team Türkiye, yeniden piste çıktığı Dünya Ralli Şampiyonası’nda (World Rally Championship-WRC) bir kez daha podyum görerek başarısını kanıtladı. Castrol Ford Team Türkiye’nin köklü sponsorları ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun (TOSFED) desteğiyle Dünya Ralli Şampiyonası’nın 1-4 Haziran 2023 tarihlerinde İtalya’da gerçekleşen Sardunya ayağında WRC3 kategorisinde Türkiye’yi temsil eden genç pilot Ali Türkkan ve tecrübeli co-pilot Burak Erdener, 3.lük kürsüsüne çıktı.

Dış tasarımları tamamen yenilenmiş, güçlü Fiesta Rally3 araçlarıyla yarışan Türkkan ve Erdener, toprak etaplarıyla sezonun en zorlu mücadelelerinden biri olan rallide ilk etaptan itibaren yüksek performans sergiledi. İkili, uluslararası arenada bir kez daha hem yeteneklerini hem de araçlarının hızını ortaya koydu.

Ali Türkkan ve Burak Erdener, Dünya Ralli Şampiyonası kapsamında İtalya’dan sonra Estonya, Finlandiya ve Yunanistan ayaklarında start alacak.

Bostancı: Hedeflerimize bir adım daha yaklaştık

Pilot koçu ve koordinatörü olarak ikiliye destek olan Castrol Ford Team Türkiye'nin şampiyon pilotu Murat Bostancı, zaferle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Ali Türkkan ve Burak Erdener, üç gün boyunca yağan yağmurdan dolayı çamur olan zorlayıcı etaplarıyla kıyasıya bir rekabetin yaşandığı Sardunya ayağında üstün bir performans sergilediler. Hem Türkiye'yi WRC3 kategorisinde başarıyla temsil etmeleri hem de podyumda yer almaları, onların ne kadar yetenekli olduklarını gösteriyor. Bu üçüncülük derecesiyle hedeflerimize bir adım daha yaklaştık. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Castrol Ford Team Türkiye olarak, köklü sponsorlarımızın ve TOSFED'in desteğiyle gelecekte daha büyük zaferlere imza atacağımıza inanıyoruz.”

Murat Bostancı, uzun yıllar boyunca hem Türkiye’de hem de Avrupa’da elde ettiği tecrübe ve bilgilerini ekibe aktarmayı sürdürecek.

Türkiye tarihindeki en büyük başarı Castrol Ford Team Türkiye’nin

Castrol Ford Team Türkiye, 2017 yılında Türkiye’ye Avrupa Ralli Takımlar Şampiyonluğu’nu kazandırarak Türk otomobil sporlarındaki en büyük başarıyı yakalamıştı.

İlk kez 2008 yılında WRC’ye katılan Castrol Ford Team Türkiye, FSTI sınıfında birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerini elde etmişti. Ardından 2013 yılında Murat Bostancı ile Junior WRC (Dünya Gençler Şampiyonası) sınıfında mücadele vermişti. Son olarak 2018 yılında Buğra Banaz ile Junior WRC sınıfında ve Murat Bostancı ile WRC2 sınıfında dünya ralli sahnesine çıkmıştı.

Bu yıl Castrol Ford Team Türkiye ile ülkemizi başarılı bir şekilde WRC3’te temsil eden 1999 doğumlu genç pilot Ali Türkkan ve co-pilotu Burak Erdener, yurt dışında pek çok başarıya imza attılar. İkili, 2022’de TOSFED’in desteğiyle Türk Milli Takımı olarak katıldıkları FIA Motorsporları Oyunları’nda Türkiye adına tek madalyayı kazanmıştı. Ali Türkkan ise 2021 yılında co-pilotu Onur Vatansever ile Avrupa Ralli Kupası'nda Genç Pilotlar ve İki Çeker Şampiyonluğu’nu, Balkan Ralli Kupası'nda da Genç Pilotlar ve İki Çeker Şampiyonluğu’nu elde etmişti.

Türkiye’nin en genç ralli takımı olan Castrol Ford Team Türkiye, Türkiye Ralli Şampiyonası’nda da 26. sezonunda 16. şampiyonluğuna doğru emin adımlarla ilerliyor.

Castrol Ford Team Türkiye'nin WRC takvimi: