NielsenIQ Türkiye ve Pazarlamasyon iş birliği ile gerçekleştirilen Tech Brands Turkey ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye’nin teknoloji tabanlı ilk ve tek ödülü olma özelliğini taşıyan Tech Brands Turkey, teknoloji, inovasyon, dijital ve pazarlama sektörünün liderlerini bir araya getiriyor. Tech Brands Turkey’de, jüriyi tüketiciler oluştururken, Türkiye'nin en teknolojik markaları 12 ilde NielsenIQ Türkiye’nin yaptığı araştırmayla belirleniyor. Tech Brands Turkey’in 2022 yılı “Bilgisayar” kategorisinin birincilik ödülünü bu yıl da kazanan Türkiye’nin teknoloji markası Casper, ödüle üst üste dördüncü kez sahip oldu.



Türkiye’nin Teknoloji Markaları Belirlendi

Pazarlamasyon ve bağımsız araştırma kuruluşu NielsenIQ Türkiye iş birliği ile düzenlenen Türkiye’nin ilk ve tek teknoloji tabanlı ödülü olan Tech Brands Turkey, Türkiye genelindeki tüketici kitlesinin vermiş olduğu yanıtlar baz alınarak hazırlanan rapor sonucunda belirleniyor. Türkiye’deki markaların teknoloji alanındaki tüketici-marka algısının araştırıldığı program kapsamında Türkiye’nin en teknolojik markaları belirleniyor. Akaryakıttan bilgisayara, inşaattan sağlık alanına kadar toplamda 43 farklı kategoride marka tüketici algısının ölçümlendiği araştırmada ödüllendirilen teknolojik markalar, herhangi bir başvuru olmadan açık uçlu sorulara Türkiye genelindeki tüketici kitlesinin vermiş olduğu yanıtlar doğrultusunda seçiliyor. Türkiye’nin en teknolojik markaları, Nielsen Türkiye’nin kontrolünde 21 Aralık 2022 – 2 Ocak 2023 tarihleri arasında Türkiye temsili 12 ilde A, B, C1, C2 SES grubundan 1000 kişi ile online anket yöntemi kullanılarak belirlendi. Ankete katılanların erkek kadın oranı aynı iken, çalışma 15-64 yaş arasındaki tüketicilere sorulan sorulara verilen cevaplar doğrultusunda gerçekleştirildi.

Casper Üst Üste 4. Kez Bilgisayar Kategorisinin Birincisi Oldu

Türkiye’nin teknolojisine ve dijital dönüşümüne 30 yıldan fazladır yön veren Casper, Tech Brands Turkey araştırmasında bu yıl da ödül sahibi oldu. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen araştırmada Casper’ın yeniden “Bilgisayar Sektörü” kategorisinde ödüllendirilmesinin gurur verici olduğunu aktaran Casper Pazarlamadan Sorumlu Kurumsal İletişim Direktörü Ahmet Beliktay, “Doğrudan tüketiciler tarafından belirlenen ve Türkiye’nin tek teknoloji tabanlı ödülü olan Tech Brands Turkey ödülünü arka arkaya dördüncü kez almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüketiciler tarafından bilgisayar sektöründe lider marka olarak görülmek ve bunun peş peşe kanıtlanması paha biçilemez bir mutluluk. Türkiye’nin en büyük bilgisayar üreticisi olarak sektördeki lider marka konumumuzu korumaya devam ediyoruz ve bundan sonraki süreçte gerçekleştireceğimiz çalışmalarla liderliğimizi sürdüreceğiz. Casper olarak başarımızın altında kullanıcıyı en iyi tanıyan markalardan biri olmamız, tüketicimizin ihtiyaç duyduğu cihazları onlara özel tasarlayıp sunabilmemiz ve müşteri memnuniyetini ticari kaygıların önünde tutmamız gibi önemli unsurlar yatıyor. Müşteri memnuniyeti odaklı ürün ve hizmet geliştirme vizyonu ile çalışan ekibimizle teknoloji severlere ihtiyaç duydukları cihazları her zaman iyi kalite ve fiyatla sunmaya ve tüketici dostu marka olarak Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük etmeye devam edeceğiz.” ifadelerinde bulundu.