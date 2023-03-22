Carl Sagan, 1934-1996 yılları arasında yaşamış olan Amerikalı bir astrofizikçi, kozmolog, yazar ve bilim iletişimcisiydi. Bilim dünyasında yaptığı araştırmalarla tanınan Sagan, aynı zamanda popüler bilim kitapları ve televizyon programlarıyla da geniş kitlelere ulaşmıştır.

Sagan, Cornell Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştı ve birçok önemli bilimsel çalışmaya öncülük etti. Özellikle uzay keşfi ve yaşamın kökeni gibi konulara ilgi duydu. Ayrıca SETI (Akıllı Yaşamı Arama Enstitüsü) projesinin de kurucularından biriydi.

Sagan, "Kozmos" gibi birçok popüler bilim kitabının yazarıdır ve PBS'de yayınlanan "Cosmos: Bir Uzay Serüveni" adlı belgesel televizyon dizisinin sunucusu ve yaratıcısı olarak da tanınır. Televizyon programı, geniş bir kitleye bilim konularını anlatarak bilimin popülerleşmesine katkıda bulunmuştur.