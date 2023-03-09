Hayatı

Delevingne İngiltere'nin Londra şehrinde doğmuştur. Sir Jocelyn Stevens'ın torunudur. Annesi Pandora kişisel alışveriş uzmanı, babası Charles ise emlakçıdır. Belgravia'da, köşkte büyümüştür. Ablası Poppy Delevingne de modeldir.

Modellik

Cara Delevingne arkadaşı İngiliz model Edie Campbell ve Jourdan Dunn yanında Burberry Güzellik kampanyasının yüzü. Daha önce Mario Testino, tarafından aktör Eddie Redmayne yanında Burberry ilkbahar / yaz 2012 kampanyasının yüzü oldu ve de markanın ilkbahar / yaz 2011 kampanyasında yer aldı.