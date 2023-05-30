Ekonomi uzmanlarından gelen yeni bir uyarı, Türk lirasının değerinde ciddi bir düşüş yaşayabileceği yönünde. Capital Economics'te görev yapan kıdemli gelişen piyasalar ekonomisti Liam Peach, Türk lirasının bu yıl yüzde 25 değer kaybedebileceğini öngörüyor.

Peach, Türkiye'deki seçim sonuçlarının, Türk lirasında keskin düşüşlere yol açabileceğini belirtiyor. Kendisinin yaptığı değerlendirmeye göre, Türk lirasının değeri bu yıl büyük bir düşüş yaşayarak, DolarTL'nin 26.00 seviyesine çıkması bekleniyor.

Riskleri sıralayan Peach, politika yapıcıların mevcut politika ayarlarını sürdürmesi ve kur üzerinde daha fazla kontrol sağlama çabalarının Türk ekonomisi için olumsuz sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor. Bu durumda Türk ekonomisinin gerekli ayarlamaları yapamayacağına ve gelecekte daha da istikrarsız bir kur düşüşüyle karşı karşıya kalabileceğine işaret ediyor.

Türk lirasının değer kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu bu dönemde, ekonomi ve finans dünyası bu gelişmeleri yakından takip etmekte ve olası etkileri üzerine değerlendirmeler yapmaktadır. Türk lirasının geleceği hakkındaki bu öngörüler, ekonomi yönetimini daha dikkatli ve tedbirli adımlar atmaya çağırmaktadır.

Yenigün Haber Merkezi