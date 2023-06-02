Street Fighter 6'nın resmi çıkış tarihi 2 Haziran 2023 olarak belirlenmişken, Capcom'ın DRM uygulamasını oyunculara lansmandan sadece 3 gün önce açıklaması, Steam topluluğunda olumsuz bir tepkiye yol açtı. Oyuncular, Capcom'u saygısızlıkla suçluyor ve ön siparişlerini iptal etme tehditleri savuruyorlar.

Oyuncular, DRM gibi koruma teknolojilerinin oyun performansını olumsuz etkileyebileceğini, yetkisiz kopyalama önlemlerinin oyun deneyimini zedeleyebileceğini ve hatta yasal olarak satın alınan oyunlarda bile kullanıcılara rahatsızlık verebileceğini savunuyor.

Öte yandan Capcom, Denuvo gibi DRM teknolojilerini düzenli olarak kaldıran bir yayıncı olarak biliniyor. Örneğin, yakın zamanda Resident Evil Village oyunundan DRM'yi kaldırdı. Şu an için Capcom'un Street Fighter 6 için aldığı bu karardan vazgeçip vazgeçmeyeceği ise belirsizliğini koruyor. Oyuncuların tepkisi ve geri bildirimler önemli olacak ve Capcom'un bu konudaki tutumu ilerleyen günlerde netleşecektir.

Yenigün Haber Merkezi