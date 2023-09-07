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Ekranların başarılı isimlerinden oyuncu Cansu Tosun, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Tek başına geldiği AVM’de kısa bir alışveriş turuna çıkan başarılı oyuncu, ‘’Çok yoğun bir dönemdeyiz, tiyatro oyunumuz ‘Pembe Pırlantalar’ 21 Eylül’de başlayacak. Alman dizisi ‘Murder by the Lake'e konuk oyuncu olarak katıldım. O da ay sonu izleyici ile buluşacak, son olarak ‘Kirli Sepeti’ dizimiz yayın hayatına başlıyor bunun için heyecanlıyız, hepsi ay sonuna denk geldi güzel geri dönüşleri bekliyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Yanına gelen hayranlarını kırmayıp ayak üstü sohbet eden Cansu Tosun, onlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.