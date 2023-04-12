Aqua Florya magazin haberine göre; Ünlü manken ve şarkıcı Cansu Taşkın önceki gün Aqua Florya AVM’de objektiflere takıldı. Ünlü bir takı markasının çekimleri için bir süredir Dubai’de bulunan Taşkın, dünyaca ünlü mağazalarda alışveriş turuna çıktı. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp, objektiflere poz veren mankenin makyajsız güzelliği gözlerden kaçmadı. 27 Nisan’da çıkacak olan yeni single parçası hakkında bilgi veren Taşkın, muhabirlerle ayak üstü sohbet ettikten sonra alışveriş merkezinden ayrıldı.