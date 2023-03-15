1980 yılında Ankara’da doğdu.

Yunanistan göçmeni bir aileden olan Cansu Dere, İlk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamladı. 2000 yılında Kanal D Miss Turkey Güzellik Yarışması’nda Türkiye 3. güzeli seçildi ve profesyonel mankenlik yapmaya başladı.

Hakan Yıldırım, Cengiz Abazoğlu, Ümit Ünal, Evrim Timur, Arzu Kaprol, Bahar Korçan gibi Türkiye’nin en önemli moda tasarımcılarının defilelerinde yer aldı.

ITKIB’ in tüm yurtdışı organizasyonlarında ülkemizi temsil eden Cansu Dere , 2002-2003 yıllarında Paris’te çeşitli defilelere katıldı ve birçok önemli fotoğrafçıyla başarılı çalışmalar gerçekleştirdi.

İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden mezun oldu.

Filmografisi



Sinema

2006 Kabuslar Evi: Takip

2007 Son Osmanlı Yandım Ali

2009 Acı Aşk

2009 Casus Kızlar

2010 Yahşi Batı

2011 El Yazısı

2011 Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm

Televizyon

2004 Hayat Bilgisi

2004 Metro Palas

2005 Alacakaranlık

2005 Güz Yangını

2007 Avrupa Yakası

2006-2008 Sıla

2009 Altın Kızlar

2009-2011 Ezel

2012-2013 Muhteşem Yüzyıl

2016-2017 Anne

2019 Ferhat ile Şirin

İnternet

2018 Şahsiyet

Ödülleri ve adaylıkları

2017 5. GQ Men Of The Year Ödülleri / Yılın Kadını / Anne

2017 44. Pantene Altın Kelebek Ödülleri / Kendi Mucizesini Yaratan Kahramanlar / Ezel

2019 19. YTÜ Yılın Yıldızları Ödülleri / En Beğenilen Kadın Dizi Film Oyuncusu / Şahsiyet

2021 21. YTÜ Yılın Yıldızları Ödülleri / En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu / Sadakatsiz

2021 Latin American Produ Awards 2021 / En İyi Kadın Dizi Oyuncusu

2021 Premios PRODU 2021 / En İyi Kadın Dizi Oyuncusu