1980 yılında Ankara’da doğdu.
Yunanistan göçmeni bir aileden olan Cansu Dere, İlk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamladı. 2000 yılında Kanal D Miss Turkey Güzellik Yarışması’nda Türkiye 3. güzeli seçildi ve profesyonel mankenlik yapmaya başladı.
Hakan Yıldırım, Cengiz Abazoğlu, Ümit Ünal, Evrim Timur, Arzu Kaprol, Bahar Korçan gibi Türkiye’nin en önemli moda tasarımcılarının defilelerinde yer aldı.
ITKIB’ in tüm yurtdışı organizasyonlarında ülkemizi temsil eden Cansu Dere , 2002-2003 yıllarında Paris’te çeşitli defilelere katıldı ve birçok önemli fotoğrafçıyla başarılı çalışmalar gerçekleştirdi.
İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden mezun oldu.
Filmografisi
Sinema
2006 Kabuslar Evi: Takip
2007 Son Osmanlı Yandım Ali
2009 Acı Aşk
2009 Casus Kızlar
2010 Yahşi Batı
2011 El Yazısı
2011 Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm
Televizyon
2004 Hayat Bilgisi
2004 Metro Palas
2005 Alacakaranlık
2005 Güz Yangını
2007 Avrupa Yakası
2006-2008 Sıla
2009 Altın Kızlar
2009-2011 Ezel
2012-2013 Muhteşem Yüzyıl
2016-2017 Anne
2019 Ferhat ile Şirin
İnternet
2018 Şahsiyet
Ödülleri ve adaylıkları
2017 5. GQ Men Of The Year Ödülleri / Yılın Kadını / Anne
2017 44. Pantene Altın Kelebek Ödülleri / Kendi Mucizesini Yaratan Kahramanlar / Ezel
2019 19. YTÜ Yılın Yıldızları Ödülleri / En Beğenilen Kadın Dizi Film Oyuncusu / Şahsiyet
2021 21. YTÜ Yılın Yıldızları Ödülleri / En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu / Sadakatsiz
2021 Latin American Produ Awards 2021 / En İyi Kadın Dizi Oyuncusu
2021 Premios PRODU 2021 / En İyi Kadın Dizi Oyuncusu