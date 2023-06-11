Henüz ismi açıklanmayan ve teknik özelliklerine dair detaylar paylaşılmayan bu cihaz, şık katlama mekanizması sayesinde öne çıkıyor. Cihazın piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında henüz bilgi verilmese de, bu adım Canon'un sanal ve artırılmış gerçeklik alanındaki iddiasını ortaya koyuyor.

Canon’un yeni 360 derece kamerası, tüketicilere yönelik ürünler için ayırdığı V serisi altında yer alacak. Bu durum, kameranın yakın zamanda piyasaya sürüleceğinin bir işareti olarak görülüyor. Özellikle Apple gibi büyük şirketlerin sanal ve artırılmış gerçeklik piyasasına giriş yapması, Canon'un bu alandaki girişimlerinin başarılı olmasını olası kılıyor.

Apple'ın geçtiğimiz hafta düzenlediği WWDC 23 etkinliğinde tanıttığı Vision Pro karma gerçeklik gözlüğü, diğer teknoloji şirketlerinin de yeni teknolojilerini tanıtmasını hızlandırıyor. Bu yeni 360 derece kamera, Canon'un bu alanın geleceği hakkında ciddi adımlar attığını gösteriyor.

Artırılmış ve sanal gerçeklik pazarının büyümesi ile birlikte, birçok teknoloji firmasından yeni atılımlar bekliyoruz. Canon'un yeni 360 derece kamerası, bu atılımlar arasında önemli bir yer tutuyor. Sizin Canon’un yeni 360 derece kamerası hakkında düşünceleriniz neler? Görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.