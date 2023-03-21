Üyelerin hem özel avantajlara erişebileceği hem de diğer içerik üreticilerinden öğrenebileceği, ilham alabileceği ve keşifler yapabileceği bir üyelik programı olan ‘Canon Club’, üyeleri arasında yer alan 11.000’in üzerindeki içerik üreticisini bir araya getiriyor. Üyeler ilk giriş yaptıklarında kişiye özel, ilgi alanlarına ve becerilerine göre düzenlenmiş sosyal medya benzeri bir ana sayfayla karşılaşıyor. Hesap sekmesinde trend olan gruplar, yarışmalar, ilham galerisi, önerilen uygulamalar, kazanılan avantajlar, özel Canon Club makaleleri ve içeriklerin genel görünümü yer alıyor. Üyeler ipucu, fikir, Soru-Cevap sekmeleri üzerinden birbirlerinden, eğitim videoları aracılığıyla ise Canon Elçileri’nden tavsiyeler alabiliyor. Bununla birlikte üyeler ilgi alanlarına ve popüler türlere dayanan mevcut gruplara katılabiliyor veya kendi gruplarını kurabiliyor. Düzenli olarak yapılan yarışmalarda topluluk üyeleri oy kullanarak kazananı belirleyebilirken, birbirlerinin çalışmaları hakkında yorumlar yapabiliyor ve teknik becerilerine olan güvenlerini artırabiliyor. Üyeler, Canon Club topluluğuna girdikleri andan itibaren avantajların keyfini sürmeye başlıyor. Diğer üyelerle etkileşimler kurarak puan kazanabiliyor ve üyeliklerini üç kategoride ilerletebiliyorlar*. Her kategoride, bakım hizmetleri, belirli Canon ürünlerinde indirimler ve Canon’un iş ortaklarıyla düzenlediği ortak promosyonlara katılım dahil olmak üzere daha pek çok avantaja ulaşma hakkına sahip oluyorlar. Canon Avrupa, CRM ve Veri Analizleri Kıdemli Müdürü Beth Simpson: “Canon Club’ı hayata geçirirken yola çıkış noktamız içerik üreticilerinin öğrenebileceği, tartışma ve keşif yapabileceği ilham verici bir topluluk oluşturmaktı. Fotoğraf, video ve baskı içeriğini paylaşmaya yönelik birçok çevrim içi platform zaten mevcuttu ancak Canon Club, diğerlerinden farklı olarak üyelerini yaratıcı görüntüler oluşturma ve baskılar alma tutkularının peşinden gitmeleri için destekleyen özel bir üyelik programı olarak konumlanıyor. Canon Club, üyelerine sadece ilham vermekle ve yepyeni fikirler sunmakla kalmıyor; aynı zamanda birlikte öğrenip, gelişip becerilerini güçlendirmek isteyen, yetenekli ve birbirine destek sunan içerik üreticisi topluluğumuzu da görünür kılıyor.” diyerek duygularını ifade etti. Canon Club’a katılmak için bir Canon hesabı açmanız ve ürününüzü kaydetmeniz yeterli oluyor. Ardından, Canon Club topluluğuna katılım davetiyle üye olabilir ve Canon Club’ın ayrıcalıklarından yararlanmaya başlayabilirsiniz.