Merve Dizdar, başarılı performansıyla Cannes Film Festivali'nden En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ile dönerek büyük bir başarı elde etti. Ayrıca, rol aldığı Alice Müzikali'nde de gösterinin sonunda seyirciler tarafından dakikalarca alkışlandı. Bu alkışlar karşısında duygulanarak gözyaşlarına hakim olamayan başarılı oyuncu, seyircilerin yoğun ilgisi ve takdiri karşısında büyük bir mutluluk yaşadı.

Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Kuru Otlar Üstüne filmiyle 76. Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü. Ayrıca, Enis Arıkan, Ezgi Mola, İbrahim Selim, Serenay Sarıkaya ve Şükrü Özyıldız gibi tanınmış isimlerle birlikte Alice Müzikali'nde rol aldı. Dizdar, dün akşamki gösteride duygusal anlar yaşadı.

Seyirciler Merve Dizdar'ı Ayakta Dakikalarca Alkışladılar!

Cannes Film Festivalinden ödülle dönen Merve Dizdar, Alice Müzikali'nde seyirciler tarafından dakikalar boyunca ayakta alkışlandı. eyircilere eğilerek selam veren Dizdar'ı Serenay Sarıkaya, Enis Arıkan ve diğer ekip üyeleri sahneye gelerek sarıldılar. Müzikalin sonunda ise seyirci bir kez daha Dizdar'ı ayakta alkışlayarak dakikalarca destekledi.

"Bin Kez Teşekkür Ederim"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Merve Dizdar, "Hayatım boyunca tiyatro yaptım. Beni alkışlayan canım seyirci, canım oyun arkadaşlarım ve canım Alice. Bin kez teşekkür ederim. Ömrüm boyunca unutmayacağım" ifadelerini kullandı.