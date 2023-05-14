Katarakt Tedavisi Mümkün

Akıllı mercekler, yalnızca yakın ve uzak mesafelerde görüş sağlayabilen iki odaklı lenslerin son teknoloji bir alternatifi olan ve üç farklı odak noktasına sahip göz içi merceklerdir. Yakın, orta ve uzak odak noktaları, merceğin farklı bölgelerinde yer alır. Göz kasları, merceği hareket ettirerek farklı odak noktalarına geçiş yapar ve kişinin yakın, orta ve uzak mesafelerde net görmesini sağlar. Akıllı mercek tedavisi katarakt cerrahisinde sıklıkla kullanılmaktadır.

Katarakt, göz merceğinin saydamlığını kaybetmesi sonucu oluşan bir hastalıktır ve görme bozukluğuna yol açabilir. Katarakt cerrahisi ile saydamlığını yitiren göz merceği çıkartılarak yerine akıllı mercek yerleştirilebilmektedir. Akıllı mercek tedavisiyle katarakta bağlı görme kusurlarını ortadan kaldırmak ve net görüşe kavuşmak mümkündür.

Etkileri Ömür Boyu Sürüyor

Akıllı mercek tedavisi, mikrocerrahi teknikler kullanılarak gerçekleştirilir. Hangi katarakt cerrahisinin size uygun olduğuna dair kararı hekiminiz verir. Öncelikle lokal anestezi ile uyuşturulan gözde küçük bir kesi açılır ve kataraktlı lens uygulanan cerrahi yönteme göre ultrasonik dalgalar ya da kazerle parçalanır. Ardından parçalanan lens çıkarılır ve açılan boşluk içine akıllı mercek yerleştirilir.

Ameliyat sonrası iyileşme süreci oldukça hızlı olan akıllı mercek tedavilerinin ardından hasta aynı gün taburcu olabilir. İşlem ağrısız, iyileşme süresi kısadır. Akıllı mercekler göz içine minimal invaziv yöntemlerle, lokal anestezi altında yerleştirilir ve etkileri ömür boyu sürer.

Kişiye Özel Mercek Seçimi

Akıllı lenslerin birçok avantajı vardır.

Birden fazla odak noktasına sahip olmaları sayesinde yakın, orta ve uzak mesafelerde net görüntü sağlanabilir.

Gözde renk, kontrast ve görüntü kalitesinde artış sağlar.

Cerrahi işlem sonrasında iyileşme süresi çok kısadır.

Cerrahi işlem minimal invaziv teknikler sayesinde ağrısızdır.

Ömür boyu dayanıklılığı ve kalıcılığı ile hastaların uzun vadede görme sorunlarından kurtulmasını sağlayabilir.

Mercek seçimi göz doktoru tarafından hastanın gözünün şekline, büyüklüğüne, kırma kusuruna, yaşına ve yaşam tarzına bağlı olarak belirlenir. Kişiye uygun özelleştirilebilir.

Akıllı mercek ameliyatları sonrasında gözleri ovuşturmamak, gözlerin belirli bir süre ile su ile temasından kaçınmak, gözleri güneş ışınlarından korumak, doktorunuzun reçete ettiği ilaçları kullanmak ve rutin kontrolleri düzenli olarak takip ederek doktorunuzun önerilerine uymak önem taşımaktadır.

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