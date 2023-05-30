CANLI PUAN DURUMU Süper Lig 2023. Şampiyonluk için nefesler tutuldu. Galatasaray 23. şampiyonluğuna ulaşmak için başkentte Ankaragücü deplasmanında üç puan arıyor. Fenerbahçe ise Galatasaray'ın burada puan kaybetmesi halinde haftaya yapılacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisine şampiyonluk umutlarını taşımak istiyor. Acaba Şampiyon Kim Olacak? Süper lig 2023 Küme Düşen Takımlar Kim?

CANLI PUAN DURUMU Süper Lig 2023

Nefes kesen 2022-2023 sezonu sona çok yaklaştı. Galatasaray 23. şampiyonluğunu elde etmeye çok yakın. Bugün akşam Ankaragücü deplasmanından üç puan alması halinde Galatasaray şampiyonluk kutlamalarına başlayacak. Bkz: Galatasaray Şampiyonluk Kutlamaları ne zaman, nerede, bilet fiyatı ne kadar?

Süper Lig Şampiyon Kim Olacak 2023 Şampiyonluk Yarışı Son Dakika

Fenerbahçe taraftarı ise Galatasaray'ın puan kaybetmesini dört gözle bekliyor olacak. Bkz: Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? MKE Ankaragücü - Galatasaray ve Fenerbahçe - Antalyaspor maçları ile şampiyonluk düğümü çözülecek. Bakalım Galatasaray bugün şampiyonluğunu ilan edebilecek mi, yoksa şampiyonluk GS-FB derbisine mi kalacak.

CANLI PUAN DURUMU Süper Lig 2023 Anlık Puan Durumu

Sizlere ligdeki canlı puan durumu aktarmak istiyoruz. Süper Lig şampiyonluk yarışı ve küme düşme potası şu şekilde:

1 Galatasaray 34 80

2 Fenerbahçe 34 77

3 Beşiktaş 34 74

4 Adana Demirspor 34 64

5 Başakşehir FK 33 53

6 Trabzonspor 33 51

7 Konyaspor 33 49

8 Kayserispor 33 49

9 Fatih Karagümrük 33 44

10 Alanyaspor 34 41

11 Kasımpaşa 33 40

12 MKE Ankaragücü 34 40

13 Antalyaspor 34 38

14 Sivasspor 35 40

15 İstanbulspor 34 36

16 Giresunspor 34 35

17 Ümraniyespor 33 27

18 Gaziantep FK 33 25

19 Hatayspor 33 23

2023 Küme Düşen Takımlar Kim? Kimler küme düştü?

Şimdiye kadar küme düşen tek takım Ümraniyespor oldu. Alanyaspor, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Sivasspor, İstanbulspor ve Giresunspor küme düşmekten kurtulmaya çalışıyorlar. Giresunspor bu hafta en zorlu maçlarından birine çıkıyor.