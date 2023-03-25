Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3-5 oy daha fazla kapmak için bölücü örgütün siyasi uzantıları dahil marjinal yapılarla iş tutmaktan çekinmeyenlere, milletin geleceğini emanet edemeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütlerinden küresel menfaat odaklarına kadar tüm şer şebekeleri, 14 Mayıs'a kilitlenmiş durumda. Terör örgütleriyle bunlar kucak kucağa, dirsek dirseğe ve hala onlarla bu görüşmeleri yapmak suretiyle ülkemize ne kazandıracaklar? Terör örgütleriyle el ele, omuz omuza yürüyen bu insanlardan ülkemize, milletimize, vatanımıza herhangi bir fayda gelebilir mi?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fetih yadigarı Ayasofya'yı tekrar Ezan-ı Muhammedilerle buluşturmakla Türkiye siyasi ve ekonomik bağımsızlığını küresel ölçekte tescillemiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kalkınma Yolu Projesi) Önümüzdeki günlerde milletimize yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asıl büyük başarımız, yasakları kaldırarak, insanımızın iradesine vurulan zincirleri kırarak, milletimize cesaret ve özgüven kazandırmamızdır. Bugün hem depremin yaralarını saran hem de işçisine, memuruna, emeklisine her türlü desteği veren bir ülkeye kavuştuk." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hem asrın felaketiyle mücadele ediyor hem de asrın projelerini tek tek gerçeğe dönüştürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tehditlere, zorbalıklara, aba altından sopa gösteren kifayetsizlere rağmen, ülkemize ve milletimize hizmet mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeliyiz." dedi.(AA)