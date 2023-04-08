Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu;

"(Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı) Kent merkeziyle Çam ve Sakura Şehir Hastanesi arasında artık ulaşım daha hızlı, ekonomik ve güvenli olacaktır.

Büyükşehir Belediyesi yapmadığı için asıl sorumlusu becerip işi devam ettiremediği için maalesef bu metro hattını Ulaştırma Bakanlığımız devraldı.

İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50'den fazlasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız şehrimize kazandırmış olacak."

4 tane yavru CHP’nin yanında

Erdoğan konuşmasında,"4 tane yavru hepsi CHP'nin yanında yer aldılar ama biz milletimizle buradayız" dedi. İBB Başkanı İmamoğlu’nu da eleştiren Erdoğan, “Büyükşehir Belediyesi yapmadığı için asıl sorumlusu becerip işi devam ettiremediği için maalesef bu metro hattını Ulaştırma Bakanlığımız devraldı. İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50'den fazlasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız şehrimize kazandırmış olacak” şeklinde konuştu. (AA)