Erdoğan, ilk olarak Kahramanmaraş Havalimanı'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğer yetkililerden, depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "Hedefimiz 1 yıl içinde diğer felaket yaşadığımız illerde nasıl toplu konut operasyonları yaptıysak 10 ilde de bunları gerçekleştirmek." dedi.

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Erdoğan, "Bütün imkanlarımızı seferber ettik, devlet tüm imkanlarıyla başta AFAD olmak üzere çalışmalarını belediyelerle yürütüyor" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımız endişe etmesin, asla sokakta kalmalarına  müsaade edemeyiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, isteyen depremzedelerin Antalya, Alanya, Mersin'deki anlaşmalı otellerde konaklayabileceğini bildirdi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AFAD açıklamaları dışında provokatörlere fırsat vermemenizi, basın mensuplarının da bunlara fırsat vermemesini istiyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ailelere 10'ar bin lira destek verileceğini açıkladı.

Erdoğan, "Hedefimiz 1 yıl içinde diğer felaket yaşadığımız illerde nasıl toplu konut operasyonları yaptıysak 10 ilde de bunları gerçekleştireceğiz." dedi.