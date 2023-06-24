Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarına göre Çankırı ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilen puanlar ve dilimlerdir. Çankırı ilindeki öğrenciler ve velileri, bu bilgileri tercih sürecinde değerlendirerek en uygun liseleri seçebilirler.

Çankırı Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Çankırı / Merkez / Çankırı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 413,61 7,67 6,62 Çankırı / Merkez / Çankırı 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 367,37 16,34 15,92 Çankırı / Merkez / Nevzat Ayaz Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 343,45 22,17 20,79

Çankırı / Merkez / Çankırı Hacı Murad-ı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 287,17 41,48 35,49 Çankırı / Merkez / Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 261,31 53,9 53,13

Çankırı / Merkez / Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 255,84 56,91 54,15 Çankırı / Merkez / Çankırı Şehit Mehmet Ata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 209,38 87,04 86,49

Çankırı ilindeki liseler arasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi en yüksek taban puanına sahiptir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi, 413,61 taban puanıyla fen alanında öğrencilere eğitim imkanı sunmaktadır. Çankırı 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi, Nevzat Ayaz Sosyal Bilimler Lisesi, Çankırı Hacı Murad-ı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi ve diğer liseler de öğrencilere farklı alanlarda eğitim fırsatı sunan seçenekler arasındadır.

Çankırı ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin tercih yaparken dikkate almaları gereken önemli bir faktördür. Öğrenciler, kendi yeteneklerine, ilgi alanlarına ve hedeflerine uygun olan liseleri seçerek geleceklerini şekillendirebilirler.

Çankırı ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrenciler ve aileleri için önemli bir kılavuz niteliğindedir. Bu verilere göre tercih yapmak, öğrencilerin eğitim hayatlarında doğru adımlar atmalarını sağlayacaktır. Tüm öğrencilere tercih sürecinde başarılar dileriz.

Yukarıda yer alan bilgiler, 2023 LGS sonuçlarına dayanmaktadır. Öğrenciler ve aileleri için kesin ve güncel bilgilere ulaşmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmek önemlidir.