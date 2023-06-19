Candan Öte 16. bölüm izle! Candan Öte 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu Türkiye'de araştırılıyor. Kanal 7 Hint dizilerine ilgisini sürdürüyor. Hindistan'da merak uyandırılan diziler Türkiye'de de baya ilgi var. Hindistan'da ‘Ek Hazaaron Mein Meri Behna Hai’ adıyla yayınlanan ‘Candan Öte’ Türk izleyicisinin beğenisini hafta içi yayınlanan bölümleriyle kazanmaya başladı. Peki Candan Öte 16. bölüm yayınlandı mı? Candan Öte 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte tüm detaylar...

CANDAN ÖTE 17. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

CANDAN ÖTE 16. BÖLÜM İZLE

İKİ KIZ KARDEŞİN ÖYKÜSÜ CANDAN ÖTE

"Ek Hazaaron Mein Meri Behna Hai" adlı Hint dizisi, Türk izleyicilerin beğenisini hafta içi yayınlanan bölümleriyle kazanmaktadır. Dizi, Türkçe adıyla "Candan Öte" olarak tanınmaktadır.

"Candan Öte" izleyicileri, deli dolu ve enerjik Manvi ile asil ve ağırbaşlı Jevika adlı iki kız kardeşin öyküsüne tanıklık etmektedir. Jevika'nın başarısı ve idealleri, herkesin kendisine hayran olmasını sağlarken, Manvi ise hayatı büyük bir eğlence olarak görmektedir. İki kardeş, büyükanneleri Çandrika ile birlikte yaşamaktadır.

Dizi, Jevika'nın büyükannesinin isteği üzerine Viren adlı biriyle evlenmesiyle başlar. Jevika, aslında Manan adında bir arkadaşa aşık olmasına rağmen büyükannesinin isteğini yerine getirmek zorunda kalır. Ancak, evlendikten sonra Viren'in kardeşi Virat, Manvi'ye aşık olur ve bu durum olayları karmaşıklaştırır.

İlerleyen bölümlerde Manvi, nişan arifesinde kanser olduğunu öğrenir. Ancak, ailesine bu haberini saklamaya karar verir ve hastalığını gizli tutmaya çalışır. Jevika ise kız kardeşinde bir değişiklik fark eder, ancak gerçeği tam olarak anlayamaz.

"Candan Öte" dizisi, Jevika ve Manvi'nin sırları, ilişkileri ve yaşadıkları zorluklar etrafında ilerlerken, izleyicilere duygusal ve dramatik anlar yaşatmaktadır. Kardeşler arasındaki bağın gücü, dizi boyunca merak uyandıran bir unsur olarak devam etmektedir.