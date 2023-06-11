Türk müziğinin sevilen sanatçılarından Candan Erçetin, önceki akşam Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda hafızalardan silinmeyecek bir konsere imza attı. KerkiSolfej organizasyonun gerçekleştirdiği “Yaz konserleri” kapsamında Açıkhava konserlerine Bursa’dan başlayan Candan Erçetin, coşkulu hayranlarına muhteşem sahne performansıyla unutulmaz bir gece yaşattı.

Konserinin sonlarına doğru ritmi artıran Erçetin, kendisine eşlik eden seyirci korosuna teşekkür etti. Yaz konserlerine hız kesmeden devam edecek olan Candan Erçetin, 20 Haziran’da Ankara Atılım Sahnesi, 21 Haziran Samsun Doğu Park Amfi Tiyatro’da, 2 Ağustos Altınoluk Amfi Tiyatro’da, 4 Ağustos’ta Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda, 5 Ağustos’ta ise Bodrum Antik Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluşacak.