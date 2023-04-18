İyi ki Pandemi Döneminde CHP Belediye Başkanlığı Vardı

Kaftancıoğlu, "Aradan geçen 4 yılda İstanbullu kaynaklarının hor kullanılmadığını görüyor, israfın olmadığını deneyimliyor. Her şeyden önemlisi 4 yıla yakın zaman içinde kendisine verilecek olan hizmetin, ya da desteğin oy verdiği partiye, kimliğine, yaşam tarzına göre verilmediğini görüyor. Bir hekim olarak ifade edeyim; Pandemi sürecinde sıklıkla tekrarladığım, milyonlarca vatandaşımızın tekrarladığı gerçek vardı; İyi ki pandemi döneminde CHP belediye başkanlığı vardı. 5 maskenin dağıtılmadığı vardı. Toplu taşımanın bile planlamadığı süreçte, vatandaşın parası olsa bile ihtiyacına erişemediği korkunç bir dönem yaşadık." dedi

İstanbul’da 150 Kreş Açılacak

İstanbul'da şu anda büyükşehir belediyesinde 10 metro inşaatı aynı anda devam ettiğini söyleyen Kaftancıoğlu, " 10 binden fazla kişi çalışıyor. Günlük 1,5 milyon ekmek üretiliyor. Yoksul ilçelerde, öğrencilerin ve ihtiyacı olanların faydalanabileceği kent lokantaları açıldı. 29,5 liraya 4 çeşit yemek veriliyor. 200 bin aşkın çocuğa ücretsiz süt ulaştırılıyor. İBB 7 yurt açtı. 5 binden fazla öğrenci kalıyor. Ayrıca ilçe belediyelerimizin yurtları var. İstanbul'da 75 tane kreş açıldı. O kadar önemli ki bu. 150 kreş açılacak. 525 binden fazla faturalar askıda fatura yöntemiyle ödendi." ifadelerini kullandı.

Borcun 1 Milyar Doları Azalmış Durumda

Kaftancıoğlu, "Ekrem Başkan devraldığı borcun 1 milyar doları azalmış durumda. Genel başkanımızın talimatı 'asla ve asla şikayet etmeyeceksiniz' vardır. Yoksul olan vatandaşa öncelik tanınıyor. 2019 öncesinde 'oy verene metro' denmişti. O zaman öyleydi. Şimdi ulaşım planlaması yapılırken CHP'ye oy verenlere metro yapalım diye değil, ulaşımı rahatlatacak her yere metro deniyor." dedi.

Azmimizin Sınırı Yok

"İktidarın kötülüğünün sınırı yoksa bizlerin de aklının ve azmimizin sınırı yok" diyen Kaftancıoğlu, "İnsanları oy kullanma haklarını engellemeye kadar her şeyi yapabilirler. Onların ne yaptığını önemi yok. Biz ne yapacağız? Sandık güvenliği konusunda Türkiye Gönüllüleri üzerinden, özellikle deprem bölgesinde ihtiyacı gidermek için CHP ve Millet İttifakı ile vatandaşa çağrı yapıyor. Onların sandıklarla eşleştirilmesi yapılıyor. Yurt dışında oy kullanılan seçmenlerin kullandıktan sonra Türkiye'de sandıklarda görev almaları için süreç yürütülüyor. Deprem bölgesinde vatandaşının ulaşımını sağlayacak organizasyonları CHP ve Millet İttifakı ortaklaşa yapacak." şeklinde konuştu.

Siyasi Yasaklı Olmasam Bile Aday Olmayacaktım

Kaftancığlu, "Siyasi yasaklı olmasam bile bugüne kadar bulunduğum hiçbir yere tercih edilerek gitmedim. Örgütlü mücadelelerdeki seçimlere inandım. Bugünlerde milletvekili tercihlerim genel merkezle yapıldı. Zaten siyasi yasaklı olmasam bile aday olmayacaktım. Seçmen lütfen sandığa gitsin. Hangi partiye verdiğinin hiçbir önemi yok." dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ