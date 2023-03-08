Canan Ergüder, 15 Temmuz 1977 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Eski Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Üstün Ergüder’in kızı olarak dünyaya gelen Ergüder'in annesi Rukiye Ergüder, ablası ise Faika Ergüder'dir.

Çocukluğunda, Ergüder 4 yaşından itibaren 10 yıl boyunca bale eğitimi aldı. İlkokulu Şişli Terakki’de okudu. Babası Syracuse Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olunca, ABD’ye taşındı ve eğitimine orada devam etti.

Türkiye’ye döndükten sonra Üsküdar Amerikan Lisesi’ne girdi. Lisans eğitimi için İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili Edebiyatı bölümünü kazandı, fakat 1 yıl sonra okulu bırakarak ABD’ye gitti. Orada Franklin and Marshall College’da Sosyoloji ve Tiyatro bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını ise New York Actors Studio Drama School’da oyunculuk üzerine yaparak tamamladı.

Daha sonra, Londra Müzik ve Dramatik Sanatlar Akademisi-Shakespeare Atölyesi'ne katıldı. Elia Kazan, Cheryl Crawford ve Robert Lewis tarafından kurulan Actors Studio’nun hayat boyu üyeliğine hak kazandı.

2005 yılında ABD’de okul arkadaşı Chris Burke ile evlendi ve çalışma iznini aldıktan sonra tiyatro oyunları ve filmlerde oynadı. Bu süreçte bir yandan garsonluk yaparak hayatını sürdürdü. New York’ta yaşadığı yıllarda ABD’li oyuncu Sarah Jessica Parker’a benzetildi.

Ergüder, 2007 yılında International Hoboken Film Festival’inde ‘Shooting Johnson Roebling’ adlı uzun metraj filminde canlandırdığı Nancy rolü ile ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’ ödülünü aldı.

Ablası Faika Ergüder'in girişimiyle yönetmen Ömer Faruk Sorak tarafından 2006 yılında Türkiye'ye davet edildi ve Bıçak Sırtı adlı diziye katıldı. Ardından, 2007 yılında Eda Akinay karakteriyle Binbir Gece dizisinde rol aldı.

2009 yılında Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nde Kadın rolünü oynadığı Bayrak adlı oyunda 'Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu' seçildi.

2010-2013 yılları arasında ve 2019 yılında televizyon ekranlarının kült dizisi Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi’nde Savcı Esra rolüyle adını geniş kitlelere duyurdu.

2014 yılında Güllerin Savaşı adlı dizide Gülfem karakterini canlandırdı.

2015 yılında Iraklı yönetmen Hiner Saleem’in çektiği Dar Elbise adlı sinema filminde oynadı. Aynı yıl Türk Gönül TV’de Doğa Rutkay’ın hamileliği nedeniyle bir süre hafta sonu haberleri sunuculuğunu üstlendi.

2020 yılında Fransa’dan uyarlanan Menajerimi Ara dizisinde Feris Dikmen rolüyle yer aldı.

2021 yılında meme kanseri teşhisi kondu ve tedavisine başlandı.

Canan Ergüder, 1.73 metre boyunda, 56 kilo ağırlığında ve yengeç burcudur. Ergüder'in hayatı boyunca edindiği deneyimler ve üstlendiği roller, onun birçok farklı alanda kendini geliştirmesine olanak sağlamıştır. Kendisi, birçok ödüle layık görülen yetenekli bir oyuncudur. Ayrıca, Ergüder'in evlilikleri ve ailesi hakkında da bilgi verilebilir. Örneğin, Ergüder, sınıf arkadaşı Christopher Burke ile 2006-2009 yılları arasında evli kalmıştır. Ayrıca, oyuncu Tardu Flordun ile 2008-2013 yılları arasında evli kalmıştır. Üçüncü evliliğini ise 2017 yılında oyuncu Kenan Ece ile yapmıştır. Bu evliliğinden dünyaya gelen oğluna 'Demir' adını vermiştir.

CANAN ERGÜDER DİZİLERİ

2007-2008 – Bıçak Sırtı (Serra)

2008-2009 – Binbir Gece (Eda Akınay)

2010-2013/2019 – Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Savcı Esra)

2013 – Galip Derviş (Leyla Gürsoy)

2014-2016 – Güllerin Savaşı (Gülfem Sipahi)

2017 – Yıldızlar Şahidim (Zeynep)

2020-2021 – Menajerimi Ara (Feris Dikmen)

2022 – Oğlum (Demet)

2023 Aile (Leyla Soykan Sayıcı)

CANAN ERGÜDER FİLMLERİ

2007 – Shooting Johnson Roebling (Nancy)

2010 – Will (Babam İçin) (Mina Bilic)

2011 – Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm (Savcı Esra)

2014 – The Water Diviner (Son Umut) (Hemşire)

2016 – Tight Dress (Dar Elbise) (Venüs)

2016 – Kaos (Fadime)

2018 – Raveling (Claire)

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

2000-2001 – The Median Line (Kate)

2001 – Anthony & Cleopatra (Charmian)

2004 – Graceland (Donnie’n’ Marie)

2004 – Rattlesnake (Jessie)

2007 – The Patient Therapist (Sydne)

2009-2012 – Bayrak (Kadın)

2010 – Bomba (Garson Kız)

2010 – Fırtına (Caliban/Ferdinand)

2012-2015 – Nehir (Diğer Kadın)

2019 – Hipokrat (Doktor Yeşim Doğan)

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