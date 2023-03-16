2019 yılında başlayan ve Zafere Selam adı verilen proje kapsamında Tarihi Yarımada’nın ebedi boya sponsoru Filli Boya, anıtın bakım, güzelleştirme ve boyasını yaptı. Anıt için üretilen özel boya kullanılırken, Tarihi Alan’da 120 bin metrekarelik boya yapıldı.

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yılı kapsamında, 14 Mart’ta Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın ev sahipliğinde özel bir etkinlik düzenlendi. Çanakkale Şavaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın yanı sıra Tarihi Yarımada ebedi boya sponsoru Filli Boya'nın yönetici, çalışan, boya ustası ve bayilerinin de katıldığı program, Çanakkale’nin simgesi Dur Yolcu Anıtı ile gazi köylerdeki restorasyon, güzelleştirme ve boya çalışmalarının anlatıldığı toplantıyla başladı. Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi ve şehitliklerin rehber eşliğinde gezilmesiyle sona erdi.

Dur Yolcu Anıtı için özel üretilen boyayla yenilendi

Toplantıda, Çanakkale’nin simgesi Dur Yolcu Anıtı için gece gündüz parlayacak dayanımı yüksek özel boya üretildiği açıklandı. İki aylık adanmış bir Ar-Ge çalışmasının sonucunda, Filli Boya’nın uzman ekibi tarafından özel bir boya reçetesi geliştirildi. Standart boyalardan farklı olarak, kısa sürede kimyasal reaksiyona girerek 4-5 milimetre kalınlığındaki uygulamalarda bile kürlenerek 2-3 saat içinde kullanıma açılabiliyor. Her türlü hava şartında Anıt’ın defalarca yenilenmesine imkan veren boya, rengini değiştirmeden daha görünür hale gelmesini sağlıyor.

Tarihi Alan, Filli Boya desteğiyle sonsuza kadar güzel ve bakımlı kalacak

Filli Boya, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile yaptığı protokol kapsamında, Tarihi Alan'da bulunan yapıların tadilat, bakım ve onarımı için ihtiyaç duyulan boya grubu ve türevi malzemeleri temin ediyor. Bu kapsamda, Kilitbahir Köyü'nde 247, Seddülbahir Köyü’nde ise 88 bina olmak üzere yaklaşık olarak 100 bin metrekare alan boyandı. Aralarında Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Hilal-i Ahmer, Mehmetçik Deniz Feneri ve Kabatepe Günübirlik Kamp Alanı’nın bulunduğu kamu yapıları için yaklaşık 20 bin metrekare iç ve dış cephe boyası temin edildi.

Önümüzdeki süreçte çalışmalar Behramlı, Küçükanafarta ve Büyükanafarta köylerine uzanacak. Filli Boya, ebedi destekçi olduğundan, başta gazi köyler ve Dur Yolcu Anıtı olmak üzere, Tarihi Alan’daki tüm yapıların, sonsuza kadar güzel ve bakımlı kalmasına katkıda bulunmaya devam edecek.

“Coğrafya kaderse eğer, Anadolu nimettir ve Çanakkale ruhu rehberimizdir”

Toplantıda söz alan Filli Boya Genel Müdürü Tayfun Küçükoğlu “Asrın felaketi karşısında on binlerce canımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşasak da bu acılara ve kayıplarımıza rağmen vatandaşlarımızın Çanakkale ruhu ve bilinciyle birbirimize sarılarak yaralarımızı sarmak için seferber olması, bu dönemde en büyük tesellimiz oldu.

2019’da başlattığımız ve Zafere Selam adını verdiğimiz projeyle, geleceği aydınlatmak için geçmişe ışık tutan özel bir çalışmaya daha imza attık. Bu proje bizim için bir sponsorluktan çok daha fazlasını ifade ediyor. Çanakkale için yaptığımız ve yapacağımız her şeyi, tarihsel sorumluluğumuzun bir gereği olarak aklımızı, gönlümüzü, ruhumuzu ve uzmanlığımızı koyduğumuz bir görev olarak görüyoruz. İstiyoruz ki Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından buraya gelenler, ortak bir amaç etrafında kenetlenmenin ruhunu hissetsin, bu ilhamı yanında götürsün, kendi geleceğine rehber etsin” diye konuştu.

“Bu ülkenin dününe, bugününe ve yarınına sahip çıkmayı, boynumuzun borcu olarak kabul ediyoruz” diyen Tayfun Küçükoğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Çünkü ülkemizin geleceğine yürekten inanıyoruz. Çok güçlü bir gelecek inşa edebileceğimizi biliyoruz. Cumhuriyetimizin 100 yılından aldığımız ilhamla gelecek 100 yıla ışık tutacağız. Zafere Selam projesi altında, çok güçlü hazırlıklarla her sene hedefimizi ve Çanakkale Ruhuna olan saygımızı daha da artırarak çalışmaya devam edeceğiz.

YENİGÜN HABER MERKEZİ