Çanakkalede gezilecek yerler Çanakkale, tarih ve doğanın eşsiz birlikteliğini yaşayabileceğiniz bir destinasyon. Hem tarihi derinliği, hem de doğal güzellikleri ile unutulmaz bir deneyim sunan bu güzel şehir, gezginlerin her daim gözdesi olmayı başarıyor. İşte Çanakkale'de keşfetmeniz gereken bazı yerler:

1. Çanakkale Şehitleri Anıtı:

Çanakkale Savaşları'nın kahraman şehitlerini anmak adına yapılmış bu anıt, ziyaretçilere tarihin acı ve onurlu anlarını hatırlatıyor. Burası, savaşın yaşandığı Gelibolu Yarımadası'nda yer alıyor ve huzurlu bir atmosferi var.

2. Truva Antik Kenti:

Homeros'un İlyada destanına ev sahipliği yapan bu antik kent, dünyanın en eski kentlerinden biri olarak kabul ediliyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Truva Antik Kenti, tarih severler için muhteşem bir durak.

3. Aynalı Çarşı:

Çanakkale'nin merkezinde bulunan Aynalı Çarşı, eşsiz el işi ürünleri ve yerel lezzetleri ile ünlü. Burada hem alışveriş yapabilir hem de Çanakkale'nin yerel lezzetlerini tadabilirsiniz.

4. Assos Antik Kenti:

Çanakkale'nin Behramkale köyünde bulunan Assos Antik Kenti, eşsiz manzarası ve tarihi kalıntıları ile dikkat çekiyor. Burada bulunan Athena Tapınağı, antik tiyatro ve agorayı ziyaret edebilirsiniz.

5. Bozcaada:

Türkiye'nin en sevilen adalarından biri olan Bozcaada, tarihi evleri, şirin sokakları ve muhteşem plajları ile ziyaretçilerini cezbediyor. Adada bisiklet turu yapabilir, yerel şaraplardan tadabilir ve denizin tadını çıkarabilirsiniz.

6. Gökçeada:

Türkiye'nin en büyük adası olan Gökçeada, doğal güzellikleri, sessiz koyları ve Rum köyleri ile ziyaretçilerine huzurlu bir kaçış sunuyor. Adada rüzgar sörfü yapabilir, tarihi köyleri gezebilir ve organik ürünlerin tadına bakabilirsiniz.

Çanakkale, hem tarihi güzellikleri hem de doğası ile gezip görülmesi gereken eşsiz bir yer. Bu güzel şehirde unutulmaz anılar biriktireceğiniz bir gezi sizleri bekliyor