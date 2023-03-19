Tarihimizin muhteşem zaferini süsleyen Çanakkale savaşlarında Türk topçusunun bir harikası, dünyaca da askeri bir deha kabul edilir. Çanakkale’deki meşhur bataryadan fırlatılan ağır top güllesi, milim saptırılmadan düşman gemisinin bacasının içine isabet ettirilmişti. Bu top atışıyla omurgası dağılan gemi, parçalanıp denize gömülmüştü.

Bunun bir benzerine Afrin’de rastlamış olduk.

Silahlı Kuvvetlerimiz, Afrin’e sızmaya çalışan bir cephane konvoyunu topçumuza havale etti. Fırtına atışlarının başındaki topçumuz, aynısı Çanakkale’de yaşanan usta bir teknikle, düşman konvoyundaki silahlı araçları, çevresindeki insanlara zayiat vermeden vurup imha etti.

Bu hassas planlamaların, dünyanın diğer askeri hareketlarında bile yaşanmamış olduğu uzmanlarca açıklandı.

Tarihiminiz her sayfası döne döne okunmalıdır. Mehmetçik, sanki destan yazmak için yaratılmıştır. Kahramanlık yürek işidir. Mehmetçik, yüreğini kaplayan cevherle bir kahramanlık simgesidir. Şehitlik onun ilahi gücüdür.

Vatan uğruna döktüğü her damla kan, bilir ki, bayrağımızda renk olarak dalgalanacaktır. İstiklal Marşımız, vatan bütünlüğünün şahlanan sesidir.

Afrin’de, bölücü terör örgütüne karşı verdiğimiz mücadele, planlanan hedefine ulaştığı takdirde Ortadoğu coğrafyasında çok şey değişecektir. Bölgeyi enerji kaynakları uğruna yamalı bohçaya çeviren çıkarcı yabancı güçler, faaliyetlerini kanlı teröristlerle yürütmektedirler. Türkiye sınırlarını güvenliğe almak için harekât düzenlemiştir. Zeytin dalı ismi verilen operasyonlarla Mehmetçiğimiz, gene destanlar yazıyor. Terörist mevzileri birer birer temizlenirken, yurt içinde de milli birlik ve beraberlik ruh en üst düzeyde yaşanıyor.

Umut ediyoruz ki yakın bir süreçte, terör yuvaları temizlenir, Ortadoğu bataklığının kurutulmasına Türkiye’nin katkısı dokunur.

Asıl önerimiz şu olacaktır: Türkiye 30 yıldan beri teröre büyük kurbanlar veren bir ülkedir. Vatanın bağrına şehit acıları düşse de, bu mücadele yılmadan yürütülmektedir.

Ortadoğu olayları nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan Türkiye’de, endişeyi ve karamsarlığı elinin tersiyle itmiş güçlü bir toplum yapısı mevcuttur. Nüfusumuzun sayısı kadar herkes birer Mehmetçiktir. Millet tek yürek halinde nöbettedir.

Çanakkale Zaferi kutlamaları olan 18 Mart tarihinin her yıl milletçe kahramanlık şöleni haline getiriyoruz.

Teröristlerin Suriye’deki kalıntıları temizlenirken oradaki askeri mevzilerimizdeki topçularımızın da Çanakkale destanına eşlik ettikleri hayranlıkla görülecektir.

Tekrar ediyoruz ki, yakın bir süreçte operasyonlar bitince Süleyman Şah Türbesi eski yerine taşınır ve şanlı bayrağımız orada dalgalanır. Bununla da kalınmaz, türbenin etrafında, vatanımızdan götürülecek fidanlarla bir koruluk alan oluşturulur. Burada şehit vatan evlatlarımızın anısı yaşatılır.

Bu yıl kutladığımız Çanakkale Zaferinin dirilen ruhuna Afrin kahramanlarını da katalım ki, şanımız iki kat olsun..