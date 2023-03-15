Çanakkale Zaferi’nin 108. yılında aziz şehitlerin hatırasına İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu ve Opera İstanbul, Atatürk Kültür Merkezinde konser verecek.

Atatürk Kültür Merkezi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle üç ayrı konsere ev sahipliği yapıyor.

AKM Türk Telekom Opera Salonunda 17 Mart’ta gerçeklecek ilk konserde, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası izleyicilerin karşısına çıkacak. Şef Oğuzhan Balcı yönetimindeki “Çanakkale Zaferi Konseri”nde trompet sanatçısı Erkut Gökgöz ile keman sanatçısı Rüstem Mustafa solist olarak sahne alacak. Konserde, Poeme Op. 25 (E.Chausson), Gelibolu Rapsodisi (G.Daverne) ve Senfoni No:7 (L.v.Beethoven) eserleri icra edilecek.

AKM Tiyatro Salonunda 18 Mart Cumartesi günü İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu’nun “Çanakkale Destanı” konseri seyirciyle buluşacak. Konser, Çanakkale şehitlerinin aziz hatırasına Ayhan Çağlı ve Enes Ergün’ün sunumları ve Özata Ayan’ın hazırladığı barkovizyon eşiliğinde gerçekleşecek.

AKM Müzik Platformu da 18 Mart Cumartesi günü Opera İstanbul’un konserine ev sahipliği yapacak. “Çanakkale Şehitlerini Anma Konseri”nde, Cemal Reşit Rey, Ahmet Adnan Saygun, Yalçın Tura, Erdal Tuğcular, Muammer Sun gibi çok değerli bestecilerin eserlerinden oluşan bir repertuvar icra edilecek.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi