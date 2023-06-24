Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarına göre Çanakkale ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilen puanlar ve dilimlerdir. Çanakkale ilindeki öğrenciler ve velileri, bu bilgileri tercih sürecinde değerlendirerek en uygun liseleri seçebilirler.

Çanakkale Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Çanakkale / Merkez / Çanakkale Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 453,69 2,44 2,36 Çanakkale / Biga / Biga İÇDAŞ Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 417,66 7,05 6,98 Çanakkale / Çan / Çan Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 402,20 9,55 8,12 Çanakkale / Gelibolu / Gelibolu Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 400,35 9,87 9,54 Çanakkale / Ayvacık / Ayvacık Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 389,72 11,77 12,62

Çanakkale / Merkez / Merkez Çanakkale Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 382,99 13,08 15,37 Çanakkale / Merkez / Çanakkale Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 382,04 13,27 13,34 Çanakkale / Merkez / Çanakkale Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 368,04 16,2 17,57 Çanakkale / Merkez / Tacettin Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 345,47 21,65 25,26 Çanakkale / Merkez / Tacettin Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 329,75 26,05 32,8 Çanakkale / Merkez / Çanakkale Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 295,29 38,09 33,58 Çanakkale / Merkez / Çanakkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 275,96 46,55 45,53 Çanakkale / Biga / İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 253,54 58,21 62,27 Çanakkale / Merkez / Çanakkale Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 250,93 59,71 – Çanakkale / Merkez / Çanakkale Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 233,87 70,42 – Çanakkale / Biga / Biga Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 201,22 91,7 85,22

Çanakkale ilindeki liseler arasında Çanakkale Fen Lisesi en yüksek taban puanına sahiptir. Çanakkale Fen Lisesi, 453,69 taban puanıyla fen alanında öğrencilere eğitim imkanı sunmaktadır. Biga İÇDAŞ Fen Lisesi, Çan Fen Lisesi, Gelibolu Fen Lisesi ve Ayvacık Fen Lisesi de öğrencilere fen bilimleri alanında eğitim fırsatı sunan seçenekler arasındadır.

Çanakkale ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin tercih yaparken dikkate almaları gereken önemli bir faktördür. Öğrenciler, kendi yeteneklerine, ilgi alanlarına ve hedeflerine uygun olan liseleri seçerek geleceklerini şekillendirebilirler.

Çanakkale ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrenciler ve aileleri için önemli bir kılavuz niteliğindedir. Bu verilere göre tercih yapmak, öğrencilerin eğitim hayatlarında doğru adımlar atmalarını sağlayacaktır. Tüm öğrencilere tercih sürecinde başarılar dileriz.

Not: Yukarıda yer alan bilgiler, 2023 LGS sonuçlarına dayanmaktadır. Öğrenciler ve aileleri için kesin ve güncel bilgilere ulaşmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmek önemlidir