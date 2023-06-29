Nüfusun yaklaşık 3 milyona ulaştığı Edremit Körfezi’nde, Altınoluk, Akçay, Güre, Burhaniye, Ören, Ayvalık ve Cunda Adası'na tatil için gelenlerin kullandığı araçlar, özellikle Akçay ve Güre kavşaklarında 2-3 kilometre uzayan kuyruklara neden oldu. Hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerinde seyrettiği Edremit Körfezi’nde serinlemek isteyen tatilciler, sahilleri doldurdu.

Plajlardaki çay bahçelerinde oturacak yer kalmayınca bazı vatandaşlar yürüyüş yolu kenarlarındaki banklara oturmak zorunda kaldı. Polis ve jandarma ekipleri, trafiğin durma noktasına geldiği kavşaklarda, sinyalizasyonu devre dışı bırakarak, trafiği düzenledi.